台灣血脈龍仔 已回覆經典賽台灣隊

小熊3A強打龍，母親是台灣人，符合效力經典賽台灣隊資格。 （資料照）

小熊3A重砲

蔡其昌（記者陳逸寬攝）

中職連線成功

〔記者龔乃玠／台中報導〕經典賽台灣隊有好消息，中職會長蔡其昌昨透露，收到小熊隊3A重砲龍（Jonathon Long）的回覆，為國家隊增添1位混血戰將候選。台灣隊總教練曾豪駒表示，如果對方有意願加入，「對國家隊的戰力來說是提升的。」

收到「龍仔」的回覆，蔡其昌以「陽光露頭了」來形容情勢，中職表示，有收到龍的經紀公司來信，雙方都展現高度誠意溝通討論，將持續積極來邀請。蔡其昌公佈消息前一天，他在象猿戰賽後特別拜訪曾總，兩人深談一陣子。去年曾總在季中赴美探視旅外選手，但今年擔任樂天一軍首席教練，無法赴美，改由蔡其昌帶隊前往，昨晚他跟曾總討論7月多徵詢旅美選手和混血球星的事宜。

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「龍仔」被神通廣大的網友發現母親是台灣人，有機會符合為台灣隊征戰的資格，讓曾總表達感謝之意，「世界這麼大，要找到多層關係的混血球員不簡單，這部分還是要感謝網友，代表大家非常關注。」

龍是小熊隊3A的重砲，曾總表示，只要是有砲管的選手，對國家隊來說都是好消息，無論是費爾柴德、卡洛爾或龍，只要有意願加入，都能提升國家隊戰力。

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