玉山盃》中市奇蹟奪冠 刺激中部青棒生態

中市如願複製世界12強台灣隊奇蹟，擊敗強權新北封王。（記者林正堃攝）

扳倒強權新北

中市王奕翔後援3.1局飆出4次三振，獲玉山盃MVP肯定。 （記者林正堃攝）

笑擁暌違15年榮耀

〔記者龔乃玠／新北報導〕台中市隊昨天從5分領先到被扳平，終結者王奕翔在危機中霸氣三振最強打者張乙安止血，後援3.1局僅掉2分非自責的好投，喚起7局上的3分大局，終場以9：6力挫新北市，勇奪睽違15年的玉山盃全國青棒錦標賽冠軍，台中市教頭廖宏淵確定執教9月U18世界盃。

台中市前2局就狂灌6分，卻被新北市猛追至2分差，也讓王奕翔在4局就上陣，6局下因捕手和自己的失誤，被新北市攻下2分扳平，但在三壘有人霸氣三振本屆賽會打擊率、打點雙冠王的張乙安，讓王奕翔直呼是最關鍵打席。

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王奕翔MVP

三振張乙安最關鍵

王奕翔對上強大的新北市，猛飆生涯最快的146公里球速，3.1局狂飆4次三振，帶著4強和冠軍戰的雙勝投、玉山盃MVP叩關月底的中職選秀，他表示，不管盃賽表現有沒有加分，「對我的高中生涯來說，這是非常棒的2場球賽。」

台中市過去6年僅在2023年晉級4強，昨賽前廖宏淵希望複製世界12強的台灣隊奇蹟，直到冠軍到手，當上U18台灣隊教頭，他坦言滿意外的，「選手真的很賣力！」

廖宏淵透露，台中市青少棒強權中山國中，沒有一個好手留在台中，台灣生態就是好手集中在那幾隊，「贏這場球對台中的高中來說意義重大，不見得去別的地方會比較好。」

桃園市昨靠中職選秀捕手候選的江庭毅4局下打下追平分，帶動3分大局，以3：1擊敗台東縣拿到季軍。

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