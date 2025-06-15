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最後5分鐘刷15分紀錄 SGA拯救雷霆

2025/06/15 05:30

雷霆吉爾吉斯亞歷山大（左）強拉尾盤豪取15分，率隊扳平溜馬。（美聯社）雷霆吉爾吉斯亞歷山大（左）強拉尾盤豪取15分，率隊扳平溜馬。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕年度MVP「SGA」吉爾吉斯亞歷山大昨在G4關鍵時刻發揮價值，最後4分38秒獨攬15分，助雷霆在客場以111：104逆轉溜馬，系列賽扳成2：2，週二將回到奧克拉荷馬市進行第5戰。

G4完全燃燒 扳平溜馬

綜觀總決賽歷史，握有主場優勢的隊伍在系列賽2：2平手下，G5戰績是28勝3負，反觀客場的隊伍僅為12勝6負，是頭號種子雷霆的利多。此外，據統計若能贏下聽牌第3勝，封王機率高達81.6％。

雷霆全場三分球16投僅3中，整場都打得掙扎，第3節更曾落後10分，但SGA決勝節打出7：0攻勢助隊逆轉，且最後關頭6罰都命中，鎖定勝果，他最後5分鐘拿下15分，也成為1971年總決賽以來最後5分鐘得分最多的球員。

全場燃燒40分鐘的SGA表示，「我只是保持侵略性，因為我知道輸球的後果會是什麼，我不想在毫無抵抗下輸球，所以竭盡所能，大家也都展現非贏不可的決心。」

雷霆贏球功臣還有卡魯索，他不只在防守表現強悍，進攻能量也相當充沛，成為首位在冠軍賽拿下20分且5次抄截的替補球員，讓雷霆教練達格諾都大讚，「他就是一位富有好勝心的怪獸！」

溜馬決勝節三分球8投盡墨，最後3分鐘更只拿1分，攻下18分的主控哈里伯頓主動攬責，「我們應該要多衝擊禁區，會盡快修正錯誤，在下一場捲土重來。」

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