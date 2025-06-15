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TPBL》林書豪帶MVP光環 角逐元年金盃

2025/06/15 05:30

林書豪勇奪TPBL元年年度MVP。（資料照）林書豪勇奪TPBL元年年度MVP。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL總冠軍賽明天點燃戰火，聯盟昨公布年度壓軸獎項，由新北國王一哥林書豪勇奪2024-25賽季年度最有價值球員，也是他生涯首度獲得MVP肯定。

林書豪歷經NBA、CBA後，2023年投入台灣職籃賽場，過去在PLG兩季皆因出賽數不足無緣角逐年度獎項，僅首季效力鋼鐵人時因助攻數除以聯盟設限的標準場次27場仍傲視群雄，獲得該年度助攻王。

效率值19.5

為非外援之最

8月就要滿37歲的林書豪TPBL首季繳出逆齡表現，例行賽4度拿下聯盟單月MVP，本季出賽30場，場均上場時間近33分鐘，貢獻19.2分、5.7籃板、5.6助攻、1.6抄截，整體命中率43.4%、效率值19.5為非外援球員之最，幫助國王以頭號種子之姿闖進季後賽，在首輪橫掃台北戰神後，明天起將與高雄海神爭奪元年金盃。

林書豪以媒體總分113分、球迷票數18282票，綜合加權後總得票率超過5成，返台第三季終獲這項年度大獎。他表示，比起技術方面的訓練，去年夏天花了很多時間在鍛鍊身體，就是希望身體狀況能負荷30場的例行賽加上東亞超級聯賽的賽事，健康一直都是自己最大的成就感來源。

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