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詹子賢9局3分砲 吹響獅王熄燈號

2025/06/15 05:30

獅隊林靖凱守備受傷，被揹下場。（記者李惠洲攝）獅隊林靖凱守備受傷，被揹下場。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕從中信兄弟5棒詹子賢在9局上追平3分砲，到6棒黃韋盛延長11局上帶有2分打點的超前安打，都是兄弟昨在天王山之戰以8：6逆轉統一獅的關鍵打席，不但讓兄弟只落後獅隊1.5場勝差，更因另一地樂天桃猿贏球，讓獅隊上半季封王魔術數字消失。

兄弟詹子賢9局上敲出驚天3分砲，一棒扳平戰局。 （記者李惠洲攝）兄弟詹子賢9局上敲出驚天3分砲，一棒扳平戰局。 （記者李惠洲攝）

一棒敲進延長賽

兄弟延長賽11局收勝，只落後獅隊1.5場勝差。（記者李惠洲攝）兄弟延長賽11局收勝，只落後獅隊1.5場勝差。（記者李惠洲攝）

兄弟11局奪勝

昨打完8局兄弟仍以1：4落後，9局上詹子賢從獅隊終結者陳韻文手中一棒扳平戰局，讓休息室歡聲雷動，黃韋盛形容，「就很HIGH啊！我們跟統一的戰績很接近，他打全壘打，就感覺到續命、救了我們。」兄弟總教練平野惠一也跟全隊說，「不管是幾分差，不到最後都不知道結果，選手沒有放棄，真的做得很好。」

儘管詹子賢前面3個打席都吞三振，平野9局時卻不考慮起用代打，「那個時候沒有猶豫，就讓他上，畢竟他是我們重要的一軍主力選手，就相信他。」但11局1出局二、三壘有人，平野卻一度考慮換掉前兩個打席都敲安的黃韋盛，畢竟他之前一段時間沒比賽，不想讓他承受這麼高壓的場面，「但以結果來看，相信韋盛，真的是太好了。」

獅魔術數字熄滅

還傷了林靖凱

獅隊在12日率先拿下本季第30勝並點亮魔術數字「M10」，4棒林安可和5棒陳鏞基都讓兄弟先發投手羅戈嘗到苦頭，陳鏞基甚至累積3安打和3打點，只是戰局在9局丕變，也讓昨萬人滿場的台南主場獅迷失望而歸。除了遭逆轉，獅隊內野手林靖凱9局上守備時受傷退場，也讓總教練林岳平的神情嚴肅。

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