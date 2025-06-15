陳晨威5支0 夢幻數字定格33

中職球隊對戰最長連敗

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿昨作客大巨蛋，在張閔勛單場4安打，搭配魔神樂7局失2分好投下，以7：2輕取富邦悍將，本季對富邦9戰全勝，美中不足的是，挑戰亞洲新紀錄的陳晨威，5次打擊都繳白卷，連續安打場次停在33場。

猿隊陳晨威5次打擊靜悄悄，連續安打場次戛然中止在33場。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將2局下靠著高捷適時安打先馳得點，但3局上因失誤丟掉2分被反超，張閔勛隨後再補上2分打點安打，樂天就此一路領先。昨樂天贏球、統一獅則遭中信兄弟逆轉，上半季封王魔術數字「M10」宣告熄滅。

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猿隊張閔勛單場4安、3打點。（記者陳逸寬攝）

連續安打場次紀錄

齊名郭嚴文

陳晨威前3次打擊面對富邦先發投手黃保羅，分別遭三振、中外野飛球、游擊飛球出局。6局上，則擊出雙殺打，9局上最後打席，對決12強冠軍隊友江國豪，擊出左外野飛球出局。

陳晨威和味全龍郭嚴文共享單季連續33場安打的中職紀錄。他說：「可能自己沒有把握住機會，就是一個過程，也是一個經驗，也許下一場還有機會，一路走來不容易，壓力也釋放很多。」

陳晨威說，最可惜的是3局上飛球出局，「當時0好3壞，正常來說是不會攻擊，但隊友、教練都知道，沒有下達等待的戰術。整體來說擊球感覺不差，但沒有形成安打。」

張閔勛貢獻4安打、3分打點，不僅拿下單場MVP，打擊率也站上3成36。他表示，賽後和陳晨威相擁，因為他的連33場安打紀錄已屬不易，「替他開心，但又有點小遺憾，有這個成就已經不簡單了。從去年球季、國際賽，再到今年，他一直保持著一定狀況，這中間也辛苦他了。

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