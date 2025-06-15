屠龍手王柏融 澄清湖英雄初體驗

王柏融於6局下滿壘時擊出關鍵安打，助台鋼超前比數。 （台鋼雄鷹提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕台鋼雄鷹昨6局下掌握滿壘機會，在王柏融適時安打帶動下灌進3分扭轉戰局，配合5任投手接力只失1分，以3：1逆轉擊敗味全龍拿下主場3連勝，王柏融加入台鋼後首次在主場獲選單場MVP，他開心地說：「非常爽！」

台鋼由艾速特先發，前7個出局都用三振拿下，4局上兩度被味全兵臨城下，先展現守備讓張政禹在本壘前遭到觸殺，擋下味全強迫取分的企圖，2出局後再製造滾地球化解滿壘危機，5局上又被攻上得點圈仍全身而退，投完5局已用84球，在平手時被換下。

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台鋼6局上啟動牛棚，黃子豪中繼1局雖先失分，6局下打線立刻反撲，1出局後靠2安加保送攻佔滿壘，王柏融關鍵時刻適時擊出二壘安打，助台鋼2：1超前，個人連續4場貢獻打點，味全派呂偉晟接替先發投手曹祐齊，先保送郭阜林再被紀慶然敲安，台鋼攻下第3分。

王柏融自去年返台加入台鋼後，在大巨蛋、新莊、桃園、台南、洲際都拿過單場MVP，此役總算在澄清湖站上MVP頒獎台，「從去年到現在經過一年多，終於在主場澄清湖拿下MVP，非常地開心，我自己感覺，應該愈多人的話，我MVP的次數可能會更多。」

台鋼去年上半季打60場拿23勝，今年上半季打50場已有24勝，若在剩下10場再拿3勝，將以27勝改寫隊史半季最多勝。

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