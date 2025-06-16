贏兄弟、猿吞敗 獅再亮燈M8

統一獅林岱安3局下轟出致勝陽春砲。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕儘管前天受挫，統一獅昨仍靠梅賽斯7局9K無失分及林岱安3局下陽春砲，以1：0擊敗中信兄弟，加上另一地樂天桃猿輸球，獅隊上半季魔術數字再次亮起「M8」；台南球場連兩天萬人滿場，更是自1996年以來首見，「傑尼獅」主題日的魅力驚人。

統一獅梅賽斯奪第5勝。（記者李惠洲攝）

主力掛傷 先發打序變陣

獅隊總教練林岳平賽前才一一說明前天賽事的傷兵，包括林靖凱左膝傷勢下二軍、陳傑憲因回壘左手腕撐地而無力，林安可右大腿後側緊繃，昨先發打序也大變陣，包括右外野手由21歲田子杰擔綱。但在艱困局面下，獅隊以1分之差險勝，餅總坦言：「梅賽斯三振得滿多，他有辦法完全壓制對方，能在沒有火力支援下，是相當難得的球賽。」

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林岱安陽春砲 巨大1分

林岱安除了蹲捕有功，3局下棒打兄弟先發投手鄭浩均的陽春砲，更是巨大1分，「雖然陣容沒有到這麼完整，我相信後面的選手還是可以站出來，我也希望可以當那個站出來的選手。」鄭浩均僅用62球就投完5局且飆出7K，但就因這1分吞下本季首敗。

王鏡銘滿壘飆K 梅賽斯奪第5勝

全場另一關鍵出現在王鏡銘在8局上1出局一、三壘有人局面登板，他坦言當時滿剉的，因為兄弟打者不好解決，在保送高宇杰形成滿壘後，他先後製造內野飛球，並對曾頌恩投出三振，自己霸氣一吼，「喊完，看到傑憲他們，我知道休息室都很振奮。」

梅賽斯在休息室看王鏡銘飆K也覺得超驚艷，「那樣歡呼，是很棒的感覺。大家都在等這一刻發生，結果真的發生了。」梅賽斯拿下本季第5勝，21歲鍾允華和39歲王鏡銘分獲生涯首次和本季第6次中繼成功，高塩將樹則收下第3次救援成功。

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