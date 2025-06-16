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朱育賢2分砲 龍重回老3

2025/06/16 05:30

鋼龍（味全龍提供）鋼龍（味全龍提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕味全龍昨靠著朱育賢首局2分砲先馳得點，一路領先，終場6：1擊敗台鋼，週末2戰雙方各取1勝。龍隊贏球後勝率超越樂天桃猿，回到上半季第3名。

味全龍朱育賢首局就從石萬金手中開轟。 （味全龍提供）味全龍朱育賢首局就從石萬金手中開轟。 （味全龍提供）

鋼龍2K魔鷹雪恥

龍隊前兩局都有分數進帳，搭配洋投鋼龍6局失1分優質先發，成為獲勝關鍵。朱育賢首局就從石萬金手中開轟，本季第5轟出爐，5局上又擊出帶有打點的二壘打，單場雙安，另打回3分打點，獲選單場MVP。

大王連5場有打點

台鋼唯一得分在4局下，王柏融在壘上有人時擊出直擊右外野全壘打牆上欄杆的深遠飛球，球彈出場外，連5場有打點進帳。這一球原本被一壘審判為全壘打，裁判主動審視重播後改判為場地二壘打。

鋼龍前次作客澄清湖是5月6日，當時他賽前暫居防禦率王，卻遭台鋼洋砲魔鷹單場雙響砲重擊，不僅吞下本季首敗，也跌落防禦率王寶座。鋼龍昨重回舊地，6局送出8次三振，且其中2k是送給魔鷹，成功雪恥，本季第5勝也到手。

黃勃睿初登板挨轟

一路落後的台鋼，9局換上黃勃睿登板，4度選秀落選、自培出身的他，昨完成一軍生涯初登板，堪稱勵志。不過卻遭吉力吉撈．鞏冠2分砲痛擊，初登板留下1局失2分成績。

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