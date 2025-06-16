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阿基獅打最強洋投 鼓勵眾獅兄

2025/06/16 05:30

陳鏞基（資料照）陳鏞基（資料照）

前天對羅戈演出猛打賞

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅本季對中信兄弟的對戰成績居劣勢，但「阿基獅」陳鏞基前天不但對兄弟強投羅戈演出猛打賞，昨也鼓勵眾獅兄：「他們雖然很強，我們也很強，就是給大家心理建設，雖然對戰成績不是很好，但我們是一個強隊。」

傑尼獅始祖開球蹲捕

在經歷前天延長11局的天王山之戰後，陳鏞基昨先在板凳待命，賽前則進行治療，「有點像在打總冠軍賽，天氣又很熱，對體力是考驗」，他笑說所以自己是「全身都在治療」，而儘管未先發，還是會在場邊準備好。陳鏞基賽前還以「傑尼獅始祖」之姿，替開球嘉賓鳳小岳蹲捕，為連兩天滿場的「傑尼獅」主題日炒熱氣氛。

儘管兄弟很強，陳鏞基對待黃衫軍的策略就跟其他球隊一樣，以對戰羅戈來說，「我們都知道他在中職是很好的洋將，其實不只他，也有很多很好的洋投，只是打擊教練要我做好自己的策略，不要因為對方是誰去改變打擊機制，就是把想法簡單化，做好自己策略。」

羅戈前天進行本季第10場先發，先發6局失4分無關勝敗，他昨坦言獅隊的打者都很棒，不可能對每一隊都投得很好，只希望隨著時間更了解他們後，能調整得更好。由於羅戈的合約附帶逃脫條款，據悉可執行時間點從6月1日至7月底，兄弟球團指出：「雖然有買斷條款，但我們持續跟羅戈討論各種方案，希望達到雙贏。」

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