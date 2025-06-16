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紀錄停格33場 陳晨威終於鬆口氣

2025/06/16 05:30

陳晨威（記者林正堃攝）陳晨威（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕連續安打場次紀錄停在33場的隔天，昨陳晨威因為腳部有點緊繃，本季首次未先發，直到9局上才上場代打，維持全勤出賽。他表示，前天紀錄中斷不是結束，而是給自己新的目標，倒是抵達球場後因為壓力完全解除，遇到隊友林子偉時不禁脫口而出：「今天好輕鬆喔，不需要去在意什麼。」

開季以來首次未先發

陳晨威指出，生涯最多連續10幾場安打，大概到連續23場才意識到，距離郭嚴文的紀錄只差10場，正式萌生「也許可以拚看看」的想法，卻也讓自己更緊繃更有壓力，「以前沒有挑戰這麼大紀錄的經驗，我沒想到可以走到這麼接近，感覺這次的關注度還蠻高的。」

壓力解除 覺得好累哦

陳晨威認為，連續場次安打其實很難，除了實力還要有運氣、落點等因素的配合，確定中斷只有1個感覺「好累哦」，是否再次挑戰就順其自然，「有在歷史上就好，萬一再遇到一樣的狀況，壓力又會大起來，但是我有經驗了，也許經過12強賽，打擊想法變簡單，心態不會糾結比較放得開。」

同為去年12強賽國手的江國豪前天於9局上登板，只花3球就讓陳晨威的連續安打場次中止，他卻坦言，知道陳晨威在挑戰紀錄，即便生涯對他打不好，賽前遇到還特別叮嚀「不要遇到我才打安打」，沒想到今年首次在一軍出賽面對的首名打者就是陳晨威，「當下沒有特別想什麼，就是攻擊好球帶。」

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