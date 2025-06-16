TPBL總冠軍賽 南北對決5看點

李愷諺（記者陳逸寬攝）

TPBL元年總冠軍賽今晚點燃戰火，由高雄海神和新北國王爭冠，這是繼T1第2季的中信特攻和台鋼獵鷹後，冠軍賽再度上演「南北對決」，本報整理出這系列賽的5大看點。（記者粘藐云）

國王林書豪本季勇奪年度MVP，強調目前健康狀態是「百分之百」。 （記者陳逸寬攝）

1.國王強攻、海神設重防

沃許本（記者陳逸寬攝）

國王本季陣容豪華，進攻多點開花，場均得分100.3分，是聯盟唯一得分破百的球隊。不過，海神以防守見長，本季失分92.9分為聯盟第2低，將為國王帶來不小壓力。林書豪坦言，海神防守強度高，很多肢體接觸，加上他們一直在進化，必須給予尊重，現在的海神已是不一樣的球隊。

請繼續往下閱讀...

邱子軒（資料照，TPBL提供）

2.林書豪能否健康出擊？

于煥亞（資料照）

林書豪本季勇奪年度MVP，生涯首度在台灣職籃聯盟獲得年度個人獎項，他感謝教練萊恩給他足夠發揮空間，隊友也是他的強力後盾。不過，林書豪上階段季後賽曾因身體不適缺席1場，他強調，目前健康狀態是「百分之百」，「大家都知道季後賽會有不同狀況，我希望可以健康打完。」

海神胡瓏貿是帶領球隊「下剋上」扳倒夢想家的關鍵人物。（資料照，TPBL提供）

3.胡瓏貿開啟季後賽模式

胡瓏貿今年季後賽狀態火燙，場均17.8分、4.6籃板，比例行賽進步不少，加上前一階段他展現過人的穩定情緒，帶領球隊「下剋上」扳倒夢想家。胡瓏貿前次助海神奪冠榮膺FMVP，這次挑戰「宇宙國王」，雖然本季對戰以1勝5負居劣勢，但他認為，季後賽才是見真章的時刻，只要專注在自己，做好準備，無須太在意外界評論。

4.前隊友對戰擦出新火花

國王和海神首度在總冠軍賽碰頭，胡瓏貿認為，雙方都很熟悉，國王洋將桑尼過去效力台中太陽期間，雙方曾於T1總冠軍賽交手，威勝和林書豪更是NBA G聯盟的隊友。另外，國王李愷諺和海神于煥亞則在台啤當過隊友，李愷諺說：「阿亞是很有能力的球員，大家都知道他是射手，要一直黏著他，不能讓他有太多機會出手。」

5.國王豪華洋將輾壓海神？

國王上季奪下PLG總冠軍，這季轉戰TPBL洋將戰力持續補強，多了連兩季拿下年度最佳洋將的沃許本，還有「巴勒斯坦傳奇」桑尼，加上近期奧帝傷癒回歸，恐為海神帶來不小困擾。沃許本對付海神頗有心得，例行賽場均21.4分、10.4籃板，但他認為，例行賽已經過去，「對方肯定知道我對他們打得好，會找方法對付我，主要看我們球隊如何應變。」（記者粘藐云）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法