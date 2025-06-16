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TPBL總冠軍賽 球評︰海神需拚拉長戰線

2025/06/16 05:30

球評錢韋成（右二）。（資料照）球評錢韋成（右二）。（資料照）

●球評吳敏賢預測 海神4：3國王

球評吳敏賢（左）。（資料照）球評吳敏賢（左）。（資料照）

季後賽開打前原本認為後衛會是海神的問題，不過從首輪與夢想家的系列賽發現，海神有不少具備球商的好手，包括胡瓏貿、邱子軒、蘇文儒和克雷格都有能力處理球，讓對手在防守上不好對付。

海神首輪「下剋上」淘汰夢想家後士氣高昂，且一哥胡瓏貿展現穩定與成熟的一面，若能把這樣的心態帶進總冠軍賽，與國王的對決大有可為。

國王前一系列賽橫掃戰神輕鬆過關，若前兩戰主場賽事被海神拿下一場，系列賽的走勢可能會改變，國王整體年齡偏長，傷勢與體力會是隱憂，海神若能把戰線拉到第6、7戰，就會比較有機會。

（記者盧養宣整理）

球評︰國王整體戰力較優

●球評錢韋成預測 國王4：2海神

國王整體人手足夠，且洋將能力值較高，加上後場戰力相對穩定，不容易失誤，看好他們能贏下系列賽。不過，國王並非沒有缺點，他們平均年紀較長，倘若戰線拉長，傷病出現或體能下滑，對他們來說相對不利。

國王贏面雖然較大，但海神並非沒有機會，他們在前一輪「下剋上」擊敗夢想家，贏球團隊氛圍好，加上整體戰力年輕，防守強度能維持較長時間，也能和對手抗衡。另外，海神本土年輕球員包含邱子軒、蘇文儒、陳懷安在上階段都能輪流挺身而出，能否跳出來貢獻火力也是關鍵。

（記者粘藐云整理）

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