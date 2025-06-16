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亞錦賽地板第6、平衡木第8 陳瑞安7月再戰世大運

2025/06/16 05:30

台灣混血好手陳瑞安昨在亞洲女子競技體操錦標賽地板決賽收下第6，平衡木決賽拿下第8。 （資料照，長榮大學114全大運執辦提供）台灣混血好手陳瑞安昨在亞洲女子競技體操錦標賽地板決賽收下第6，平衡木決賽拿下第8。 （資料照，長榮大學114全大運執辦提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣混血好手陳瑞安昨在亞洲女子競技體操錦標賽地板決賽收下第6，平衡木決賽拿下第8，結束披上台灣隊戰袍的首秀，接下來將備戰下月登場的德國世大運。

混血好手 首披台灣戰袍

21歲的陳瑞安這次在亞錦賽個人全能決賽拿下第4名，寫下隊史近年最佳成績，並拿下高低槓、平衡木、地板共3張決賽門票。

陳瑞安在高低槓以第5名作收，昨在平衡木祭出難度分4.800分的套路，執行分拿下7.133分，以總分11.933分排第8，地主選手黃瑞賢以14.633分奪金，日本兩屆奧運國手杉原愛子鍍銀，中國周雅琴拿下銅牌。

壓軸的地板項目，陳瑞安難度分祭出5.000分、執行分最後拿到7.900，但因第一趟動作衝出踩到界線失誤被扣0.1分，總分與中國秦心怡同為12.800分，拿下第6名。周雅琴以13.733分奪金，杉原愛子再拿1面銀牌，銅牌為世青全能金牌中村遙。

陳瑞安的父親來自瑞典，母親是台灣人，是台灣史上第一位轉籍的女子體操選手，她出發前在練習時頸部不慎受傷，加上已將近8個月沒參加國際賽，賽前就設定以享受比賽為主，下一場國際賽將是世大運。

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