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獅拚4連勝 最快週六封王

2025/06/17 05:30

統一獅最快週六在天母就能拿到隊史第18個季冠軍。（資料照）統一獅最快週六在天母就能拿到隊史第18個季冠軍。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅前天險勝中信兄弟，在富邦悍將擊敗樂天桃猿的幫助下，重新點亮上半季封王魔術數字M8，由於本週5場賽事都在北部毋須奔波，只要今天起一鼓作氣拚出4連勝，最快週六在天母就能拿到隊史第18個季冠軍。

獅今戰悍將 魔力藍把關

還能牽動統一魔術數字的中信、樂天，明天在洲際多出1場補賽，本週都要打6連戰，對兩隊先發輪值造成很大考驗，卻是統一調降魔術數字的一大助力，統一只要從今天到週六拚出4戰全勝，配合中信打完週六1勝4敗只贏味全，上半季冠軍就不需要等到下週補賽週才能產生。

後勁續拚跨季17連勝

中職今天三地開打，優先聚焦富邦對統一，魔力藍正值3連敗、投14.2局丟16分，統一即便林靖凱、林安可、陳傑憲3位主力傷兵都無法上場，本季對富邦9戰8勝仍有贏面；其次是台鋼對中信再派後勁先發，他10日投5.1局失7分雖被中信打爆，仍靠打線力挺敗投解套，今天繼續挑戰跨季連勝紀錄。

只要今天出現統一贏富邦、中信輸台鋼、樂天輸味全，魔術數字將減為M6，明天中信若在補賽輸樂天，統一對中信、味全、樂天的魔術數字同為M5；19日與20日剛好是領先群4隊捉對廝殺，只要統一對樂天2戰全勝、中信與味全1勝1敗打平，魔術數字將驟減為M2，週六只要統一贏味全、中信輸富邦，上半季封王魔術數字就歸零。

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