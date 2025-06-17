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中職新人測試流於形式？ 洪總緩頰 幫選手圓夢

2025/06/17 05:30

台鋼雄鷹總教練洪一中坦言，若只有自辦測試，有些選手可能連圓夢機會都沒有。（資料照）台鋼雄鷹總教練洪一中坦言，若只有自辦測試，有些選手可能連圓夢機會都沒有。（資料照）

首度實戰方式輪番上陣

〔記者林宥辰／台北報導〕今年中職新人測試會首度以實戰方式進行，90位選手分成4組，進行2場、前後各5局實戰比賽，投手各投1局，野手則輪番打擊、守備。

林威助︰守備較難觀察

各隊教練、球探緊盯測試會，富邦悍將一、二軍教練和球探合計出動多達12人。對於今年改以實戰形式呈現，富邦悍將副領隊兼農場主管林威助說：「如果球沒有打到野手那邊，可能看不出守備能力。投手的觀察會比較清楚一點，第一次這樣的形式，好或不好還不知道。」

今年選秀被評為「選秀小年」，手握狀元籤的台鋼雄鷹總教練洪一中坦言，今年新秀能力確實比較平均、沒有特別突出的，狀元籤鎖定的目標方向還在和球探討論。

至於中職舉辦的測試會，洪總坦言：「現在各隊都會自辦測試，球探也都長期觀察並鎖定選手，很難漏掉好手。但對某些選手而言，若只有自辦測試，他們可能連圓夢機會都沒有。」

對於「選秀小年」的認定，統一獅教頭林岳平說，差別只是選手的名氣大小，重點還是要看球隊的需要。味全龍教頭葉君璋則說，前兩輪沒有特別有名氣的選手，但後面選手整體素質平均，會根據球隊需求來選擇。

恰恰︰有些選手不積極

中信兄弟農場主管暨二軍總教練彭政閔則有感而發，他說，「有些選手明明繳錢參加測試，表現卻不夠積極，比較可惜。沒能好好把握機會，反而留給球團不好印象。」

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