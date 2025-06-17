中職星二代巧遇 童堉誠、何宇翔投打對決

何宇翔（中職提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職新人測試會有多位職棒球員二代報名參加，1999年台灣大賽優秀球員何紀賢之子何宇翔，與台灣大聯盟2001年度MVP童琮輝之子童堉誠意外上演投打對決，童堉誠轟出全壘打完成「完全打擊」，兩人都希望追隨父親的腳步站上職棒舞台。

童堉誠（中職提供）

童琮輝之子童堉誠

完成完全打擊

童堉誠昨有6次打擊機會，前3打席分別擊出三壘、二壘、一壘安打，第4打席從開南大學學弟何宇翔手中轟出全壘打，台鋼雄鷹總教練洪一中盛讚他，「力量不錯，還能打反方向全壘打。」他表示，自己的優勢除了打擊，還有跑壘的速度，知道職棒很競爭，新陳代謝也很快，必須不斷努力提升自己。

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童堉誠2022年參加台鋼新人測試會、季中選秀會都落選，一度轉行學修車，加入台北市興富發成棒隊後因肩膀開刀休息1年，190公分的身高遺傳到父親，他表示，從小就看父親打球，想打職棒也是因為父親，「知道爸爸以前是中長程的打者，他只跟我說，要打就要好好努力！」

何紀賢之子何宇翔

變化球型投手

何宇翔在大學時期從內野手轉為投手，他表示，雖從國小開始打棒球，父親卻沒有干涉太多，因為球速最快約138公里，算是變化球型投手，主要武器是螃蟹球、指叉球，首次報名測試會以平常心參加，把重點放在控球，進職棒雖是終極目標，若未能獲得青睞，會去業餘成棒繼續打球。

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