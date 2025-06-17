TPBL》阿巴西回歸特攻 躍居本土薪一哥

阿巴西決定回鍋中信特攻，一躍成為台灣籃壇最高薪的本土球員。 （記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL中信特攻正式迎回超級戰將阿巴西，展現重返榮耀的決心，旅日1年就決定回鍋的阿巴西，也一躍成為當今台灣籃壇最高薪的本土球員。

阿巴西2023年幫助特攻勇奪隊史首冠，去年在T1聯盟完成MVP二連霸後，加盟日本B聯盟秋田北部喜悅，今年5月決定與秋田買斷合約，吸引日本、台灣多隊競逐，最後情定老東家特攻。

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簽下3+2合約 年薪估2500萬

阿巴西昨一身黑色勁裝出席記者會，他表示，當初會選擇旅日是希望給自己新的挑戰，這1年收穫不少，現在希望能將經驗帶回來，「特攻對我而言不只是1支球隊，更像是家人般的存在。」

特攻與阿巴西簽下「3+2合約」，最後兩年為雙方選擇權，據了解，推估年薪約2500萬，放眼台灣籃壇僅次華裔球員林書豪，成為本土「薪」一哥。但特攻總經理劉志威並未證實，僅表示數字接近台灣CBA頂尖旅外球員年薪。目前效力北京首鋼的陳盈駿年薪約600萬人民幣。

特攻本季戰績16勝20敗，隊史首度無緣季後賽，提早為下季佈局，重磅迎回阿巴西只是第一步，劉志威表示，會持續進行本土戰力補強，與兩位資深球員曾文鼎、林韋翰的續約也已有初步共識，「希望未來愈來愈多旅外好手也能在適當時機回台，提升國內聯盟競爭力。」

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