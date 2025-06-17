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NBA總冠軍戰關鍵G5 勝者8成封王

2025/06/17 05:30

雷霆、溜馬今迎來關鍵第5戰，贏球隊伍將有8成機率封王。 （資料照，歐新社）雷霆、溜馬今迎來關鍵第5戰，贏球隊伍將有8成機率封王。 （資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕雷霆、溜馬在NBA總冠軍戰打成2：2，雙方今天在雷霆主場迎來關鍵第5戰，贏球隊伍將有高達81.6％封王機率。

福斯特（資料照，美聯社）福斯特（資料照，美聯社）

雷霆上一場靠著年度MVP「SGA」吉爾吉斯亞歷山大末節攻下15分，在客場扳平戰局，不僅避免陷入1：3劣勢，也重燃爭冠希望。

雷霆在西部準決賽、決賽G5主場都贏球，不過溜馬曾在季後賽締造客場6連勝，總冠軍賽G1也踢館成功，賭盤則普遍看好雷霆守下主場。

綜觀總決賽歷史，系列賽來到2：2，G5有主場優勢隊伍戰績28勝3敗，客隊僅12勝6敗，成為雷霆的利多。值得一提的是，這一戰相當重要，據統計贏下第3勝的隊伍有高達81.6％封王機率。

福斯特成為雷霆之友？

雷霆、溜馬爭霸另一話題人物是58歲資深裁判福斯特，他儼然成為「雷霆之友」，連同總冠軍G4在內，只要他擔任裁判雷霆6戰全勝。

福斯特過去執法出現不少爭議，曾被球員匿名投票選為「最差裁判」，也跟馬刺資深後衛保羅有私人恩怨，保羅在他執法時曾吞過12連敗。

溜馬主帥批荒謬指責

如今，福斯特在G4吹判遭放大檢視，不少人認為他偏袒雷霆，溜馬主帥卡萊爾仍挺福斯特，「我認識福斯特30年，他是優秀裁判，外界對他的荒謬指責是糟糕、不公平、不正義，而且十分愚蠢。」

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