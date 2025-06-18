I’m back二刀流 大谷飆速161Km

道奇大谷翔平暌違663天再度踏上大聯盟投手丘，最快球速飆上161公里。（路透）

先發1局 附雙安2打點

〔記者倪婉君／綜合報導〕大谷翔平昨踏上暌違663天的大聯盟投手丘，雖僅先發1局但最快球速飆上100.2英里（約161公里），打擊方面也貢獻雙安雙打點，在道奇6：3擊敗教士後，他在社群媒體貼出自己在投手丘上的照片，並以「I’m back」宣告二刀流復出。

道奇球場吸引5萬3207名滿場球迷觀戰，從開賽前25分鐘現場大螢幕就播放「投手大谷」回歸的宣傳片，緊接鏡頭帶到在牛棚練投的大谷，吸引所有人目光相隨。大谷身穿道奇球衣投出的第1球是97.6英里伸卡球，隨著比賽張力增加，第10球衝向100.2英里，更讓包括道奇教頭羅伯斯在內的觀者都血脈賁張。

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大谷也對飆出破百英里火球有些意外，「我原本打算把速球控制在95、96英里，但比賽的強度讓我不自覺把速度加快。」羅伯斯則說，「我本來希望他能控制在96、97英里，但當你是一心想解決打者的競爭者，若體內有100英里的能量，就會毫不保留全部釋放，這就是他在做的事。」大谷共投28球，9顆四縫線直球均速高達99.1英里。

又投又打 教頭變迷弟

對於大谷投完球後立刻進入打擊模式，跑向休息區穿上護具和打擊手套，婉拒山本由伸遞來的水瓶，只接過教練毛巾擦汗後直接上場的模樣，羅伯斯看得目不轉睛笑說：「我在那個半局根本是個迷弟。」1棒大谷面對教士王牌席斯的首打席遭三振，但3局下兩出局三壘有人上場，他就一棒敲出二壘安打追平分數，以「打者翔平」身分帶來高潮。

儘管大谷對投球內容並不滿意，但他認為最大收穫是身體狀況夠好，可以準備下一次登板，也希望未來每週出賽一次，並將投球局數逐步增加，以減輕牛棚負擔。

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