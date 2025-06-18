申皓瑋開轟猛打 獅燈光秀off

申皓瑋只差三壘打就締造完全打擊，助悍將取得2連勝。 （記者王藝菘攝）

悍將久違連勝

悍將新終結者張奕生涯首奪救援成功。（記者王藝菘攝）

獅封王數字消失

魔力藍拿下本季第3勝。（記者王藝菘攝）

〔記者吳清正／新北報導〕魔力藍昨先發6.2局只失1分，申皓瑋單場3安，包括1發陽春砲，打下2分打點，幫助富邦悍將以4：1擊敗統一獅取得2連勝，也是最近4戰的第3勝，獅隊上半季封王魔術數字再度消失。

申皓瑋4局下以二壘打攻下全隊第1分，6局率先上場就開轟，8局再度敲安打並得分，全場4打數3支安打，只差三壘打就締造完全打擊，獲選單場MVP。

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申皓瑋6月初曾連續5場無安打，最近則連4場安打，他表示，那陣子越打越急，打擊節奏都亂掉了，現在就是把節奏放慢一點，設定好攻擊策略再出手。

申皓瑋前兩年共擊出21支全壘打，今年卻開季32場掛零，最近15場打出5轟，他表示，並沒有刻意追求長打，希望這種好的感覺能保持下去，雖然球隊上半季已淘汰，剩下的比賽還是要拿出百分之百的態度，更重要的是提升團隊戰力，備戰下半季。

魔力藍前兩場先發分別投4.2局失7分、4局失3分，昨雖然投出久違的優質內容，一開賽連飆4K，共投出7次三振，終止3連敗，拿下本季第3勝。

魔力藍放膽投

張奕救援成功

富邦總教練陳金鋒表示，魔力藍這場投得很順，球都能投到設定的位置，捕手豊暐也幫了很大的忙，之前球隊的打擊、守備較不理想，魔力藍投球難免綁手綁腳，想盡量投到邊邊角角，稍微沒有控好反而給自己製造麻煩，昨天大膽進攻好球帶，有很好的效果。

6月12日接下富邦終結者的張奕，9局上只用9球連續解決3名打者，拿下中職生涯第1場救援成功。

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