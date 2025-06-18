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林澤彬週一徹底休息 週二隨心所欲

2025/06/18 05:30

林澤彬（記者王藝菘攝）林澤彬（記者王藝菘攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將總教練陳金鋒昨天賽前才稱讚林澤彬心態更加成熟，林澤彬馬上以單場3安的猛打賞，回報鋒總的肯定，包括第4局打出全隊第1支安打，帶動連得2分的逆轉攻勢。不過，林澤彬並不認為自己已經站穩一軍，還是要一場一場追求更穩定的表現。

富邦昨天一開賽連續9名打者出局，0：1落後，第4局林澤彬率先上場就擊出二壘打，帶動連3支安打攻下2分，也開啟自己的連3打席安打，本季第5次演出單場至少3安的猛打賞，目前打擊率高達0.357。

林澤彬上週曾遭遇連10打數無安打的低潮，他表示，以前碰到這種狀況就會想太多，現在改變心態，反省過後就把不好的事情忘掉，重新找回打擊的感覺。

體能調節得宜 兌現猛打賞

林澤彬因為張育成受傷，接下游擊區重任，本季出賽29場已經創生涯新高。林澤彬表示，因為沒有過一軍密集出賽的經驗，上週體能有點撞牆的感覺，身體跟不上想法，週日賽後教練就一直交待他，星期一放假一定要好好休息，昨天身體狀況好很多，終於能做到想做的事情。

雖然打擊和守備都獲得教練團肯定，林澤彬表示，自己還不算站穩一軍，表現不好可能就換人，必須更專注面對每一場比賽。

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