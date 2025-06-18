成晉一棒討回領先 猿升等A段班

猿隊成晉7局上敲進超前分，獲選單場MVP。 （記者林正堃攝）

術後復出首奪MVP

呂詠臻首次對前東家味全龍拿到勝投。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿昨靠成晉7局上擊出關鍵安打拿回領先，以2：1險勝味全龍，不僅讓統一獅上半季封王魔術數字再次消失，戰績排名也拉下味全重回Ａ段班，成晉術後復出首次獲選單場MVP，卻關心同樣因為膝蓋開刀致使球季報銷、獅隊的高中學弟林靖凱。

味全派伍鐸先發，開賽才面對3人次就掉分，但立刻穩住陣腳，撐到7局上才被林承飛、成晉相繼安打丟第2分，即便連續5場交出優質先發，卻沒獲得打線支援承擔敗投。樂天牛棚4位投手自第6局起各投1局，只讓張政禹靠保送、安打上壘2次，呂詠臻轉隊後首次對前東家拿到勝投。

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樂天總教練古久保健二指出，這幾年對伍鐸勝少敗多，主要是他很會運用投球角度，策略也很靈活；樂天排名雖回到第3，接下來3場各對中信兄弟、統一獅都不好打，目標是勝場先追到統一，「此時不會跟選手提太複雜的東西，讓他們把能力發揮在場上，全隊團結一心，專注每場確實做好。」

成晉前2打席都擊成內野滾地球，7局上抓第1球適時建功，他表示，今年術後復出的目標不是MVP，做好角色、球隊贏球比較重要，7局上的安打有點突然，因為生涯對戰伍鐸打得很糟，當時2出局二壘有人，唯有安打才能得分，策略設定比較積極，出棒必須果斷。

同理學弟林靖凱的痛

成晉去年5月接受左膝前十字韌帶重建手術致使球季報銷，賽前得知林靖凱連續2年因為左膝受傷開刀球季報銷，想到自己也是相同部位，對重新來過的身體痛苦、心情沮喪感同身受，「畢竟是自己學弟，心情非常沉重，希望在比賽中，還是在安全的原則下拚戰。」

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