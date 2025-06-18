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艾璞樂支援牛棚 CP值遠勝先發

2025/06/18 05:30

艾璞樂（記者林正堃攝）艾璞樂（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕艾璞樂本季前8場出賽都是先發只進帳2勝，上週起配合調度轉任牛棚登板2次連拿1勝1中繼，是這2場味全龍都贏球的關鍵之一，即便中繼的勝利CP值遠高於先發，他也願意承擔任何位置幫助球隊，目標仍是下半季可以回到先發輪值。

艾璞樂指出，總教練葉君璋在他前次先發後當面溝通，希望他因應投手戰力吃緊轉任牛棚，他也同意到上半季結束前改以中繼出賽。他在轉換角色後出賽2場、投4局、1勝0敗、防禦率仍是零，帳面數字比先發出賽8場、投50.1局、2勝3敗、防禦率3.40亮麗。

艾璞樂認為，這3年在中職都擔任先發，開季前已經儲備單場能投120球的能量，季中轉任中繼相對比較容易，適應上也完全沒問題，「我很樂於嘗試，畢竟是全新的體驗，只要可以幫助球隊贏球，不管擔任什麼位置，我都會盡力完成被賦予的任務。」

艾璞樂表示，牛棚與先發的準備方式差別很大，只要事前知道任務，準備上就沒問題，下半季的目標仍是回到先發輪值，「我的表現已經證明，只要讓我穩定出賽，我可以勝任先發。」

味全明天起在天母各與中信、統一交手2場，由於兩隊戰績都領先味全，堪稱不放棄爭季冠的味全上半季最重要的4戰，19日先由徐若熙先發對中信。上一場12日在大巨蛋用103球、投8.2局創生涯單場新高的徐若熙，將以「投1休6」出賽，葉君璋表示，他看起來狀況恢復得不錯。

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