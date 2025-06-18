MVP是張肇元 鷹雄加碼顏郁軒

雄鷹顏郁軒生涯初登場就迎來首安、首轟。（台鋼雄鷹提供）

10局再見安 雄鷹氣走兄弟

雄鷹張肇元（右）10局下敲出再見安。（台鋼雄鷹提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕仍在力爭上半季冠軍的中信兄弟，昨一度靠宋晟睿安打以5：4超前，但台鋼洋砲魔鷹單場雙響砲，包括8局下開轟追平，張肇元10局下再敲出再見安打，終場7：6氣走兄弟，兄弟吞下本季對戰台鋼的第7敗，僅拿下3勝。

上週單場狂丟7分逃過敗戰的洋投後勁，昨開賽前遭抗議釘鞋顏色，被迫換了雙黑鞋才上陣，但表現不受影響，繳出6局失2分優質先發，在領先狀態下退場，但無緣勝投。兄弟潛力股盧孟揚則單場挨3轟，追平個人最慘紀錄，單場102球寫下生涯新高，6局失4分，同樣無關勝敗。

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進職棒前曾二度在選秀落選的台鋼新人顏郁軒，今年初成為正式選手，寫下自培勵志故事，昨他生涯一軍初次亮相，前兩打席就擊出首安、首轟，也是隊史首位、聯盟第36位初登場就開轟的選手，在家人到場見證下，生涯首戰就打出亮眼成績。賽後顏郁軒和MVP張肇元一同站上頒獎台，也不禁感動落淚。

雙方打完9局戰成5：5，進入突破僵局制，10局上，兄弟靠著代打曾頌恩高飛犧牲打6：5再度領先。10局下，兄弟換下9局下僅投7球的守護神黃恩賜，接替登板的左投陳柏均先保送王博玄，又被吳念庭擊出追平安。兄弟隨後敬遠保送魔鷹造成滿壘，陳柏均雖讓王柏融擊出雙殺打，仍逃不過張肇元的再見安，張肇元演出單場3安猛打賞，並打出本季第2次再見安打。

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