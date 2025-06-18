晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

MVP是張肇元 鷹雄加碼顏郁軒

2025/06/18 05:30

雄鷹顏郁軒生涯初登場就迎來首安、首轟。（台鋼雄鷹提供）雄鷹顏郁軒生涯初登場就迎來首安、首轟。（台鋼雄鷹提供）

10局再見安 雄鷹氣走兄弟

雄鷹張肇元（右）10局下敲出再見安。（台鋼雄鷹提供）雄鷹張肇元（右）10局下敲出再見安。（台鋼雄鷹提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕仍在力爭上半季冠軍的中信兄弟，昨一度靠宋晟睿安打以5：4超前，但台鋼洋砲魔鷹單場雙響砲，包括8局下開轟追平，張肇元10局下再敲出再見安打，終場7：6氣走兄弟，兄弟吞下本季對戰台鋼的第7敗，僅拿下3勝。

上週單場狂丟7分逃過敗戰的洋投後勁，昨開賽前遭抗議釘鞋顏色，被迫換了雙黑鞋才上陣，但表現不受影響，繳出6局失2分優質先發，在領先狀態下退場，但無緣勝投。兄弟潛力股盧孟揚則單場挨3轟，追平個人最慘紀錄，單場102球寫下生涯新高，6局失4分，同樣無關勝敗。

進職棒前曾二度在選秀落選的台鋼新人顏郁軒，今年初成為正式選手，寫下自培勵志故事，昨他生涯一軍初次亮相，前兩打席就擊出首安、首轟，也是隊史首位、聯盟第36位初登場就開轟的選手，在家人到場見證下，生涯首戰就打出亮眼成績。賽後顏郁軒和MVP張肇元一同站上頒獎台，也不禁感動落淚。

雙方打完9局戰成5：5，進入突破僵局制，10局上，兄弟靠著代打曾頌恩高飛犧牲打6：5再度領先。10局下，兄弟換下9局下僅投7球的守護神黃恩賜，接替登板的左投陳柏均先保送王博玄，又被吳念庭擊出追平安。兄弟隨後敬遠保送魔鷹造成滿壘，陳柏均雖讓王柏融擊出雙殺打，仍逃不過張肇元的再見安，張肇元演出單場3安猛打賞，並打出本季第2次再見安打。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中