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TPBL總冠軍賽》艾德當救兵 海神扳平

2025/06/19 05:30

TPBL總冠軍賽》艾德當救兵 海神扳平海神長人艾德（中）第3節獨攬9分，率隊反超國王。
（記者林正堃攝）

克服19分落後 逆轉國王

TPBL總冠軍賽》艾德當救兵 海神扳平國王曼尼高（左）趴地與海神胡瓏貿（右）激烈爭球。
（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕高雄海神昨克服最多19分落後，在TPBL總冠軍賽第2戰，以99：91逆轉新北國王，將系列賽扳平為1：1，G3將在21日移師高雄巨蛋登場。

國王林書豪6犯離場，表情懊惱。（記者林正堃攝）國王林書豪6犯離場，表情懊惱。（記者林正堃攝）

海神昨開賽慢熱，被國王打出一波10：0的開局，次節逐漸找回專注度，不過打完上半場仍以41：52落後，此役回歸陣線的立陶宛長人艾德第3節跳出來，單節獨攬9分，率隊打出31：19攻勢反超。決勝節海神輪到克雷格發威，林書豪、曼尼高則相繼累積6次犯規離場，也讓國王無力反撲，未能守住主場。

艾德發威 繳17分、7籃板

海神昨在洋將配置上進行異動，換下摩爾斯改讓艾德上陣，艾德貢獻17分、7籃板，克雷格也有17分進帳，蘇文儒與于煥亞各有14分，一哥胡瓏貿進帳13分。

對於變陣收到效果，主帥費雪賽後盛讚艾德是非常敬業的球員，無論是否出賽仍持續訓練，他也肯定團隊首節雖然陷入大比分落後，但在場上遇到困難時努力找到解決辦法，齊心贏下比賽。

林書豪狂飆21分 6犯離場

林書豪首戰僅拿12分且出現8次失誤，昨雖拿下全隊最高的21分，但末節最後2分52秒累積6次犯規離場，年度最佳洋將沃許本挹注17分，團隊出現多達24次失誤。

國王總教練萊恩坦言，不會想要在主場輸球，但現代籃球節奏很快，無論領先多少分都不安全，海神在上個系列賽也多次演出逆轉勝，「我們在上個系列賽沒有遇到太多困難，現在遇到不是壞事，我們回去會再調整，下一場再加油。」

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