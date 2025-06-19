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TPBL總冠軍賽》苦熬4年 蘇文儒迎來豐收

2025/06/19 05:30

蘇文儒第3節投進壓哨2分球，幫助海神超前比數。 （記者林正堃攝）蘇文儒第3節投進壓哨2分球，幫助海神超前比數。 （記者林正堃攝）

攻守俱佳 繳本土最高14分

〔記者盧養宣／新北報導〕本季迎來生涯年的海神防守悍將蘇文儒，昨在TPBL冠軍賽第2戰攻守俱佳，繳出本土球員最高的14分，助隊扳平系列賽。

27歲的蘇文儒本季例行賽出賽31場，場均攻下10.9分、4.2籃板、2.1助攻、1.5抄截，外線命中率35.6%，一舉囊括年度進步獎、年度防守第一隊、年度第二隊，職業生涯苦熬4年迎來豐收一季。

第3節壓哨2分球 助隊反超

蘇文儒首輪面對夢想家出賽4場，其中一戰因膝蓋傷勢高掛免戰牌，平均貢獻9.8分。昨上半場繳出全隊最高12分，第3節尾聲更在林書豪看防下放進壓哨2分球，幫助海神以72：71反超，全場繳出14分與于煥亞並列海神本土最佳，另有2籃板、2助攻、3抄截。

海神31罰19中 命中率改善

海神首戰罰球命中率僅33.3%種下敗因，昨31罰19中，命中率上升到61.3%，蘇文儒指出，由於上一戰罰球不佳，球隊在休兵日進行修正，「我們做了更多的溝通，也改變策略，才能有這樣的表現。」

海神展現韌性演出逆轉勝，蘇文儒指出，中場休息時教練提醒團隊要注意籃板卡位，也要更有自信出手，「我們下半場更有信心，命中率也提升。」

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