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女足工會龍頭 李琇琴接掌

2025/06/19 05:30

女足工會昨舉行理事長交接儀式，王湘惠（右）卸任改由李琇琴（左）接棒。 （記者粘藐云攝）女足工會昨舉行理事長交接儀式，王湘惠（右）卸任改由李琇琴（左）接棒。 （記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣女子足球員職業工會昨舉行理事長交接儀式，由首任理事長王湘惠交棒給同為國手的李琇琴，希望持續關注選手需求，推動制度改革和性別平權等議題，突破長年以來女足所面臨的困境。

女足工會在2020年成立，王湘惠在任內帶領工會參與多項制度倡議，包含爭取國家隊選手合理津貼、性別同工同酬，呼籲足協安排完善的集訓設施、場地等。

王湘惠交棒

盼續關注選手需求

提及當初成立工會遇到的困難，王湘惠坦言，女足環境不比職棒、職籃，成立工會一度被質疑，加上選手不習慣為自己爭權益，有許多球員沒有平台可以發聲，很開心工會成立後能和球員站在同一陣線。

即將交棒給李琇琴，王湘惠提到，還有很多地方需要努力，要持續為兩性平等交涉、與協會洽談團體協約等，希望協會看到選手的需求。不過，她也很放心接棒的李琇琴，「她有領袖氣質，我們一起經歷過一些場內外不公平之處，我相信她能為大家發聲。」

回憶起投入工會初衷，李琇琴表示，過去為制度發聲時，很明顯地感受到，若有工會站在背後會更有力量，加上曾在國外俱樂部踢球，碰過合約問題，也都需要工會協助。

對於未來工會事務展望，李琇琴期待，國家隊出賽費、集訓津貼、訓練資源要更透明化，讓選手在挑戰世界舞台時不會有太多顧慮。

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