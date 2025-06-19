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哈里伯頓腿傷加劇 G6出賽成疑？

2025/06/19 05:30

溜馬哈里伯頓（下）右小腿拉傷，第6戰能否出賽還是未知數。（資料照，路透）溜馬哈里伯頓（下）右小腿拉傷，第6戰能否出賽還是未知數。（資料照，路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕溜馬在總冠軍系列賽以2：3落後，昨又傳出壞消息，當家一哥哈里伯頓右小腿拉傷將進行核磁共振檢查，第6戰能否正常出賽還是未知數。

哈里伯頓第3戰起就帶傷上陣，但當時仍繳出準大三元數據，看似無大礙。未料前役他又弄傷小腿，且狀況似乎更嚴重，外媒指出，他的傷勢是從原本「小腿緊繃」加劇成「小腿拉傷」，得視拉傷嚴重程度決定能否出賽。

哈里伯頓季後賽場均17.9分、9.1助攻，命中率46.3%，且多次投進致勝球，倘若他無法出賽恐為溜馬帶來不小衝擊。

溜馬提前布局

換回明年首輪選秀籤

雖然還在為冠軍金盃努力，但溜馬也在為未來佈局。昨他們把今年首輪選秀籤交易給鵜鶘，並拿回2026年首輪選秀籤，並把發展聯盟球員金恩送走，清出薪資空間。這筆交易讓溜馬自2026年起連7年都擁有首輪選秀籤，也代表他們有望補進年輕即戰力，持續壯大。

至於FMVP的競逐，雷霆「SGA」吉爾吉斯亞歷山大持續穩坐排行榜第1，但隊友J.威廉斯前役飆出40分後也成為熱門人選。威廉斯近3戰場均31分，命中率達51%，倘若戰線延長且他繼續爆發，有望和SGA競爭此殊榮。

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