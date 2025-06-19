龍貓押對曲球 林智平棒打兄弟

猿隊霸鉧德用生涯新高103球先發5局，第3勝到手。

（記者廖耀東攝）

猛打致勝安

猿隊守護神陳柏豪（左）9局下驚險關門成功。（記者廖耀東攝）

猿賞兄弟3連敗

林智平6局上敲出2分打點致勝安，率猿隊擊敗兄弟。

（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕樂天桃猿昨在老將林智平單場3安猛打賞，包括6局上2分打點超前分安打助威下，以4：2力退中信兄弟。兄弟苦吞3連敗，落後統一獅勝差達3場，暫居第3的猿隊則落後獅3.5場。

兄弟和桃猿兩位洋投黃博多、霸鉧德都只撐5局，黃博多局局讓首位打者上壘，上回一軍出賽已是5月21日的霸鉧德，5局用球多達103球，寫下中職生涯新高，兩人在2：2平手時退場，樂天6局上攻下2分，也讓霸鉧德最後幸運奪下對兄弟首勝。

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6局上，兄弟推出陳冠穎中繼，先被李勛傑敲安，再保送林政華，林智平隨後面對剛換上來解危的蔡齊哲，擊出中外野方向2分打點安打，完成單場猛打賞，成為勝負分水嶺。

林智平說，6局上場前，首席教練「龍貓」曾豪駒曾給建議，「教練要我抓曲球攻擊，但前面節奏還沒有很好，很勉強的去打壞球，後面正好對方配曲球，位置有掌握到。」

猿帥很介意

團隊兩次戰術失敗

搶下領先的猿隊，7局和9局各有一次戰術失敗，讓教頭古久保健二坦言：「這就是我們要深刻反省的地方了，不是每次都能只靠打擊拿分數。」

古久保表示，在這段戰績關鍵期，40歲的林智平仍得扮演重要角色，「沒辦法讓他休息太久，他對我們而言是重要打者。」

林智平說，球隊是一個團隊，每個人都想贏每一場球，調度則交給教練安排，「沒有刻意想做什麼，只是用最穩定的方式面對。現在身體恢復沒有年輕時那麼快，自己會改變心態面對比賽。」

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