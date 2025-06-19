晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

龍貓押對曲球 林智平棒打兄弟

2025/06/19 05:30

龍貓押對曲球 林智平棒打兄弟猿隊霸鉧德用生涯新高103球先發5局，第3勝到手。
（記者廖耀東攝）

猛打致勝安

猿隊守護神陳柏豪（左）9局下驚險關門成功。（記者廖耀東攝）猿隊守護神陳柏豪（左）9局下驚險關門成功。（記者廖耀東攝）

猿賞兄弟3連敗

龍貓押對曲球 林智平棒打兄弟林智平6局上敲出2分打點致勝安，率猿隊擊敗兄弟。
（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕樂天桃猿昨在老將林智平單場3安猛打賞，包括6局上2分打點超前分安打助威下，以4：2力退中信兄弟。兄弟苦吞3連敗，落後統一獅勝差達3場，暫居第3的猿隊則落後獅3.5場。

兄弟和桃猿兩位洋投黃博多、霸鉧德都只撐5局，黃博多局局讓首位打者上壘，上回一軍出賽已是5月21日的霸鉧德，5局用球多達103球，寫下中職生涯新高，兩人在2：2平手時退場，樂天6局上攻下2分，也讓霸鉧德最後幸運奪下對兄弟首勝。

6局上，兄弟推出陳冠穎中繼，先被李勛傑敲安，再保送林政華，林智平隨後面對剛換上來解危的蔡齊哲，擊出中外野方向2分打點安打，完成單場猛打賞，成為勝負分水嶺。

林智平說，6局上場前，首席教練「龍貓」曾豪駒曾給建議，「教練要我抓曲球攻擊，但前面節奏還沒有很好，很勉強的去打壞球，後面正好對方配曲球，位置有掌握到。」

猿帥很介意

團隊兩次戰術失敗

搶下領先的猿隊，7局和9局各有一次戰術失敗，讓教頭古久保健二坦言：「這就是我們要深刻反省的地方了，不是每次都能只靠打擊拿分數。」

古久保表示，在這段戰績關鍵期，40歲的林智平仍得扮演重要角色，「沒辦法讓他休息太久，他對我們而言是重要打者。」

林智平說，球隊是一個團隊，每個人都想贏每一場球，調度則交給教練安排，「沒有刻意想做什麼，只是用最穩定的方式面對。現在身體恢復沒有年輕時那麼快，自己會改變心態面對比賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中