獅最好的劇本 4洋接力週日拋彩帶

布雷克（資料照）

避免夜長夢多

關鍵4戰全洋投先發

〔記者吳清正／台北報導〕樂天昨天擊敗中信，使得統一兩度熄滅的封王魔術數字無法重新亮起；不過，不論昨天比賽結果如何、有沒有重新點亮魔術數字，統一最快都可以在週日封王，為了避免夜長夢多，今起極可能連4天由洋投先發。

統一目前對富邦的魔術數字已經歸零，對台鋼、味全、和中信分別是M3、M5、M6。雖然樂天排名第3，落後中信0.5場勝差，由於樂天上半季剩10場比賽、和統一還有3場對戰都是最多，因此仍卡住統一的魔術數字。

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統一今天起對樂天2連戰，週六、週日對味全，中信的2組二連戰則是對上味全和富邦，樂天的另1個2連戰對台鋼。如果統一今天擊敗樂天，將再度點亮M6或M5（視中信比賽結果），若是統一3連勝，同時中信和樂天都3連敗，統一的魔術數字就減到M1，週日只要自己贏球，或樂天輸球，統一就連3年贏得上半季冠軍。

統一原本要在上週五把蒙德茲叫上一軍對台鋼先發，但是比賽因雨延賽，反而讓統一本週可以在關鍵的4場比賽全部由洋投先發，今天的先發投手布雷克，投完應該就會下二軍，明天由蒙德茲先發，週六、週日則是飛力獅和梅賽斯，他們兩人上週都先發7局，分別只失1分和無失分，蒙德茲上一次先發是5月26日，對富邦投4局，被擊出9支安打失4分。

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