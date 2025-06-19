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聯盟第80條規定 高塩無法角逐新人王

2025/06/19 05:30

獅隊日籍投手高塩將樹本季累計後援31.2局，是全聯盟最多。 （資料照）獅隊日籍投手高塩將樹本季累計後援31.2局，是全聯盟最多。 （資料照）

獅牛棚最強戰力

上半季爭冠X因子

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅去年有裴瑞茲拯救牛棚，今年的外籍救火員變高塩將樹，無論長局數和終結者的工作都難不倒他，有望扮演獅隊上半季封王的關鍵因子之一。可惜的是，雖然他去年透過選秀加入獅隊，過去也沒有其他國家職棒的資歷，依舊無法角逐最佳新人獎。

36歲的高塩從2017年來台效力業餘球隊至去年，符合在台居住逾5年且效力業餘成棒逾3年的選秀資格，去年一圓職棒夢，雖被視為本土球員，但聯盟規章第80條規定，新人王和最佳進步獎的資格都僅限「本國籍球員」，日本籍的高塩資格不符。

中職僅限本國籍選手角逐的新人王，跟日本職棒有所不同。日職從1976年起規定，就算是洋將，只要沒有效力過其他國家的職棒，也符合角逐新人王資格，前旅日選手郭源治在1981年加盟中日龍時，正是日職第1位符合新人王資格的外籍選手。不過，日職從1976年至今尚未出現過外籍新人王。

高塩雖無法角逐新人王，他已繳出全聯盟後援最多的31.2局，拿下7次中繼、3次救援，每局被上壘率僅0.82，已是全聯盟最好用的後援投手之一。

樂天桃猿是去年唯一公開表示有意願指名高塩的球隊，卻因獅隊提早於第6輪指名而落空。樂天總教練古久保健二直言，高塩有這樣的表現並不意外，「他的球種和球速之間的平衡抓得很好，本來就覺得會有些成績，能扮演好即戰力投手的角色。」

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