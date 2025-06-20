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溜馬召喚救世主 今阻雷霆封王

2025/06/20 05:30

溜馬G6力挽狂瀾，NBA官網認為麥康諾（左）或許是溜馬今在主場力阻雷霆封王的關鍵人物。（資料照）溜馬G6力挽狂瀾，NBA官網認為麥康諾（左）或許是溜馬今在主場力阻雷霆封王的關鍵人物。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕溜馬今天在主場背水一戰，希望將總冠軍賽戰線拖至第7戰，雷霆則要尋求6戰封王，拿下隊史自1979年後的第二冠，NBA官網也點出兩隊想贏球需注意的重點。

哈里伯頓狀況 左右G6命運

當家主控哈里伯頓在G5全場沒有進球，難以施展魔法，溜馬最終吞下敗仗，系列賽陷入2：3絕境，昨他在媒體日透露曾嘗試高壓氣艙、針灸、按摩、電療和肌貼等方式治療右小腿傷勢，就是希望G6能上陣，「只要決定權在我身上，我就會做出正確決定，而我想上場，這就是我的計畫。」

一旦哈里伯頓無法上陣或是發揮欠佳，麥康諾的表現至關重要，他在G2拿下11分、6助攻，G310分、5助攻，G5也有18分進帳，NBA官網認為麥康諾可望在G6獲得更多上場時間，「這不僅是因為溜馬後場人手短缺，還因為他打得很有效率。」

雷霆藉由掌控籃板和製造失誤，打亂溜馬節奏，他們贏下的3場比賽總籃板數以131：118佔優。此外，當溜馬進攻節奏變慢，更仰賴半場進攻，雷霆透過讓對手失誤拿到71分，且僅讓溜馬得49分，這兩項數據也將成為他們在G6的贏球關鍵。

後場X因子 官網點名麥康諾

不過，雷霆總傳球次數受溜馬防守限制僅216次，比例行賽少了約25％，而吉爾吉斯亞歷山大和J.威廉斯場均合拿58.2分，只有21％的進球是來自助攻，NBA官網分析，若雷霆想避免夜長夢多，得找回過往流暢的進攻。

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