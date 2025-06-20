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3000億交易拍板 大谷、詹姆斯共事一主

2025/06/20 05:30

詹姆斯（資料照）詹姆斯（資料照）

道奇老闆華特 入主湖人

華特（左）持續擴大運動事業版圖，除了擁有「世界的大谷（右）」，也入主湖人，成為詹姆斯的新老闆。（資料照）華特（左）持續擴大運動事業版圖，除了擁有「世界的大谷（右）」，也入主湖人，成為詹姆斯的新老闆。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA人氣球隊湖人昨傳出即將易主，擁有球隊超過40年的巴斯家族已和控股公司TWG Global執行長華特達成協議，將以100億美元(約3000億台幣)買下湖人多數股權，創下美國職業運動史上球隊最高轉手金額紀錄。

巴斯家族在1979年以6750萬美元(約19.9億台幣)買下湖人，迄今已拿過11次總冠軍，培養出許多巨星，在全球擁有許多球迷；另外，巴斯家族也創下聯盟至今由同一團隊經營球隊的最長時間紀錄。雖售出多數股權，但巴斯家族依舊擁有湖人15%的股權，且繼續由珍妮擔任總裁，她依舊能參與球隊決策。

至於湖人新老闆華特把洛杉磯的體育事業經營得有聲有色，他不僅是MLB道奇、WNBA洛杉磯火花主要股東，也持有F1車隊、職業女子冰球隊的股權。華特在2021年時已買下湖人26%的股權，也取得該隊多數股權的優先承購權。

有趣的是，華特買下湖人消息一出引發球迷熱議，甚至幫道奇王牌大谷翔平做合成圖，讓他穿上紫金戰袍。對於球迷創意，道奇總教練羅伯斯笑說：「別打大谷的主意，他們已有夠多球星了，放過他吧！」他笑稱，湖人有八村壘作為日本代表，請讓大谷專心打棒球就好。

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