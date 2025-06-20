曹家宜禁賽1年 體育署加強禁藥宣導

曹家宜（資料照，中央社）

〔記者梁偉銘／台北報導〕巴黎奧運國手曹家宜因誤服含禁藥成分的感冒成藥，已被國際網球誠信機構（ITIA）禁賽1年，體育署昨表示將亡羊補牢加強宣導，並要求全中運、全大運及全運會選手報名參賽前，必須附上運動禁藥線上教育測驗通過證明。

依世界運動禁藥管制規定，曹家宜已列入中華運動禁藥防制基金會網站的「運動員禁賽名單」公告，禁賽期間不得以任何身分參與網球賽事或活動。體育署運動競技組表示，21歲的曹家宜正值職業生涯起飛階段，被禁賽1年令人遺憾，希望選手們引以為鑑，「她目前沒在黃金計劃，至於1至3月尚未自主停賽前的相關權益將另外開會討論。」

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為防止類似狀況再度發生，體育署持續教育宣導，並落實「運動禁藥學習與測驗」，包括運動禁藥防制基金會網站已設立的學習影片、線上測驗平台等，要求選手吸收知識，並且重視禁藥防制觀念。

曹家宜元月在奧克蘭參賽時被驗出甲基麻黃鹼陽性反應，3月1日起自主停賽。ITIA調查後確認她並非故意違規，因此禁賽12個月，至2026年2月28日期滿。曹家宜表示，「雖覺得惋惜，但與團隊討論後決定尊重判決結果。」並強調當初若知道自行購買的感冒藥有問題，絕對不會服用。

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