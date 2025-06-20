5局仙拚仙 魏碩成技壓徐若熙

兄弟魏碩成先發5局無失分，拿下去年6月18日以來首場先發勝。 （記者塗建榮攝）

兄弟止3連敗

龍隊徐若熙先發5局失3分，承擔敗投。（記者塗建榮攝）

只落後獅2場

〔記者吳清正／台北報導〕左投魏碩成昨力投5局無失分，拿下本季首勝，捕手高宇杰演出3安猛打賞，跑回2分，幫助中信兄弟以5：1擊敗味全龍終止3連敗，力保上半季排名第2，和統一獅勝差拉近到2場。

同樣投5局，味全先發投手徐若熙被擊出6支安打失3分，魏碩成只被敲出4支安打，投出6次三振，拿下去年6月18日以來首場先發勝，上一次先發無失分則是去年4月21日對台鋼雄鷹投7局。

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挺過首局亂流

暌違1年先發勝

魏碩成一開賽略顯不穩，第1局被首名打者郭天信安打，1出局後連投2次四壞球，滿壘危機下，他連飆2K，第2局1出局被攻佔三壘，他先投出三振，一壘手許基宏再以撲接美技力保不失分，第3局起魏碩成沒有再讓龍隊上過得點圈。

魏碩成表示，已半個多月沒有在一軍登板，一回來就碰到球隊連敗，賽前有點緊張，為了緩和情緒，還跟領隊劉志威開玩笑，如果贏了就送他出國，因為徐若熙本季受到國外球隊關注，領隊也說好。不過，一開始設定的投球策略並未奏效，之後改變策略才收到不錯的結果。

中信總教練平野惠一表示，以結果來看，魏碩成5局無失分是很棒的表現，不過，若他要成為更好的投手，還有很多需要加強的，尤其是本週球隊6連戰，先發投手要有盡量多吃局數，減少牛棚負擔的意識，其實他的球會讓打者覺得不舒服，但往往自亂陣腳，否則一定可以更上層樓。

明星賽票選人氣王的兄弟游擊手江坤宇，第7局跑壘造成左腳踝翻船，受傷退場。平野表示，江坤宇的腳踝先冰敷，詳細的狀況今天才會比較清楚。

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