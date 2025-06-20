晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

5局仙拚仙 魏碩成技壓徐若熙

2025/06/20 05:30

兄弟魏碩成先發5局無失分，拿下去年6月18日以來首場先發勝。 （記者塗建榮攝）兄弟魏碩成先發5局無失分，拿下去年6月18日以來首場先發勝。 （記者塗建榮攝）

兄弟止3連敗

龍隊徐若熙先發5局失3分，承擔敗投。（記者塗建榮攝）龍隊徐若熙先發5局失3分，承擔敗投。（記者塗建榮攝）

只落後獅2場

〔記者吳清正／台北報導〕左投魏碩成昨力投5局無失分，拿下本季首勝，捕手高宇杰演出3安猛打賞，跑回2分，幫助中信兄弟以5：1擊敗味全龍終止3連敗，力保上半季排名第2，和統一獅勝差拉近到2場。

同樣投5局，味全先發投手徐若熙被擊出6支安打失3分，魏碩成只被敲出4支安打，投出6次三振，拿下去年6月18日以來首場先發勝，上一次先發無失分則是去年4月21日對台鋼雄鷹投7局。

挺過首局亂流

暌違1年先發勝

魏碩成一開賽略顯不穩，第1局被首名打者郭天信安打，1出局後連投2次四壞球，滿壘危機下，他連飆2K，第2局1出局被攻佔三壘，他先投出三振，一壘手許基宏再以撲接美技力保不失分，第3局起魏碩成沒有再讓龍隊上過得點圈。

魏碩成表示，已半個多月沒有在一軍登板，一回來就碰到球隊連敗，賽前有點緊張，為了緩和情緒，還跟領隊劉志威開玩笑，如果贏了就送他出國，因為徐若熙本季受到國外球隊關注，領隊也說好。不過，一開始設定的投球策略並未奏效，之後改變策略才收到不錯的結果。

中信總教練平野惠一表示，以結果來看，魏碩成5局無失分是很棒的表現，不過，若他要成為更好的投手，還有很多需要加強的，尤其是本週球隊6連戰，先發投手要有盡量多吃局數，減少牛棚負擔的意識，其實他的球會讓打者覺得不舒服，但往往自亂陣腳，否則一定可以更上層樓。

明星賽票選人氣王的兄弟游擊手江坤宇，第7局跑壘造成左腳踝翻船，受傷退場。平野表示，江坤宇的腳踝先冰敷，詳細的狀況今天才會比較清楚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中