世壯運還在打 3猿老拉尾盤屠獅

林泓育（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿昨在9局下的「老將連線」，單局3安選手加總116歲，37歲的余德龍擊出生涯第5支再見安打，率隊以2：1氣走統一獅狂掃3連勝，也阻止獅隊亮燈，以2.5場勝差緊咬獅隊。

猿隊余德龍9局下一棒結束比賽。（記者陳志曲攝）

9局下3打者敲安 加總116歲

林智平（記者陳志曲攝）

樂天威能帝、統一布雷克上演頂尖對決，兩人都繳出至少7局掉1分好投，尤其威能帝球速飆到155公里，加上犀利的滑球，合計8局宰制獅隊打線。雙方鏖戰至9局下，樂天3老突破獅隊39歲的王鏡銘，40歲的林智平、39歲的林泓育和37歲的余德龍3安攻下再見分，收下重要1勝。

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「我只想打紮實！」余龍德表示，王鏡銘失投的滑球想辦法打出外野，結果很幸運。他也笑說，「教練有說，上場先發就是好的選手、球隊需要的選手，把握還能打球的時間。」

林政華嚴重失誤

被教頭要求道歉

相較老將活躍演出，樂天23歲外野手林政華在3局下一、二壘有人短打，點出捕手上空小飛球卻沒跑壘，讓林岱安故意漏球抓雙殺，嚴重失誤讓樂天錯失攻破布雷克的機會，樂天總教練古久保健二罕見說重話。

古久保直言，賽季已打了快一半，林政華又是先發選手，仍發生這種狀況，讓他感覺教練團的指導不足，「政華應該了解自己發生很嚴重的失誤，拖了球隊的後腿，我希望他跟隊友道歉。」

樂天今晚再戰統一獅，古久保直言，「年輕選手是時候要站出來了，必須帶著這種心態去面對明天的比賽。」

樂天本季1分差賽事戰績12勝4敗，勝率高達7成5，傲視全聯盟，最不會打1分差的則是中信兄弟，吞下全聯盟最多的13敗。

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