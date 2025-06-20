晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

世壯運還在打 3猿老拉尾盤屠獅

2025/06/20 05:30

林泓育（記者陳志曲攝）林泓育（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿昨在9局下的「老將連線」，單局3安選手加總116歲，37歲的余德龍擊出生涯第5支再見安打，率隊以2：1氣走統一獅狂掃3連勝，也阻止獅隊亮燈，以2.5場勝差緊咬獅隊。

猿隊余德龍9局下一棒結束比賽。（記者陳志曲攝）猿隊余德龍9局下一棒結束比賽。（記者陳志曲攝）

9局下3打者敲安 加總116歲

林智平（記者陳志曲攝）林智平（記者陳志曲攝）

樂天威能帝、統一布雷克上演頂尖對決，兩人都繳出至少7局掉1分好投，尤其威能帝球速飆到155公里，加上犀利的滑球，合計8局宰制獅隊打線。雙方鏖戰至9局下，樂天3老突破獅隊39歲的王鏡銘，40歲的林智平、39歲的林泓育和37歲的余德龍3安攻下再見分，收下重要1勝。

「我只想打紮實！」余龍德表示，王鏡銘失投的滑球想辦法打出外野，結果很幸運。他也笑說，「教練有說，上場先發就是好的選手、球隊需要的選手，把握還能打球的時間。」

林政華嚴重失誤

被教頭要求道歉

相較老將活躍演出，樂天23歲外野手林政華在3局下一、二壘有人短打，點出捕手上空小飛球卻沒跑壘，讓林岱安故意漏球抓雙殺，嚴重失誤讓樂天錯失攻破布雷克的機會，樂天總教練古久保健二罕見說重話。

古久保直言，賽季已打了快一半，林政華又是先發選手，仍發生這種狀況，讓他感覺教練團的指導不足，「政華應該了解自己發生很嚴重的失誤，拖了球隊的後腿，我希望他跟隊友道歉。」

樂天今晚再戰統一獅，古久保直言，「年輕選手是時候要站出來了，必須帶著這種心態去面對明天的比賽。」

樂天本季1分差賽事戰績12勝4敗，勝率高達7成5，傲視全聯盟，最不會打1分差的則是中信兄弟，吞下全聯盟最多的13敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中