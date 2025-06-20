得點圈之鬼出手 悍將上半季確定墊底

雄鷹江承諺本季第9場先發終於奪勝投。（台鋼提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕台鋼雄鷹昨靠「得點圈之鬼」吳念庭兩記重拳、打下3分打點，最終台鋼就以5：2擊敗富邦悍將，排名第5的台鋼領先墊底的富邦多達10場勝差，由於上半季兩隊都剩不到10場，因此，上半季富邦確定獨居墊底，2023年至今的5個半季，富邦有4個半季位居墊底。

吳念庭（台鋼提供）

吳念庭昨繳3安猛打賞、打下3分打點，中職生涯首度獲選單場MVP，其中1局下一出局二壘有人，他敲出追平比分二壘安打，6局下兩出局滿壘，他再敲出2分打點安打，本季得點圈打擊率高達3成85。

請繼續往下閱讀...

「原來MVP這麼難拿！」吳念庭昨在單場MVP頒獎台上吐露心聲，他表示，有時打得好但運氣不好，有時打不好但運氣好，最近就是打得好又運氣好，就順順地打下去。

吳念庭傷癒復出後打擊手感持續火燙，連12場敲安，期間打擊率高達4成77，他說，身為職業球員，能健康出賽是最重要的事，今年球季球隊逐漸變強，繼續朝勝率5成的目標邁進；今天台鋼在澄清湖主場續戰富邦，只要贏球勝率就能站上5成大關。

江承諺一舉突破悲情，歷經本季第9場先發，昨先發5.2局失2分奪首勝，結束開季5連敗噩夢，同時也是本季在打到第53場後，台鋼終於出現首位先發勝投的本土投手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法