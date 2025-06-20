林子偉紅襪時期 黃暐傑差點當隊友

林子偉（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕31歲的前旅美投手黃暐傑確定報名選秀，成為本季選秀唯一旅外選手，和他是高苑工商同梯戰友的樂天桃猿林子偉，對他的球質有信心，「如果能同隊，那當然是最好！」

黃暐傑和林子偉都是2012年的高苑工商畢業生，已故前教頭李來發曾透露，林子偉赴美時，也曾把黃暐傑推薦給紅襪，盼能旅美作伴，最終因黃暐傑簽約金過低未能成真。林子偉坦言，不知道這件事，只記得當時高三有很多球探在看。

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雖然未能同年旅美，黃暐傑最終也成為大聯盟選手，林子偉在美國打拚時，兩人都會彼此互相鼓勵，近年返回中職後，雖然不常聯繫，林子偉說，前年聽到他開刀，覺得滿可惜的，畢竟那時他還有機會能上大聯盟，「他在旅美期間，變速球一直都很出色。」

林子偉前年返回中職，2年後輪到黃暐傑，兩人有機會在場上共同打拚或對決，林子偉直言，如果真的回來，希望黃暐傑身體健康就好，「他在國外這2年開刀復健，應該有很長的時間沒比賽了。」

林子偉揮別前2季剛回台灣的巨大壓力，今年敲出44支安打，已是生涯單季最多，扛起樂天的不動二壘手，他不諱言，今年的身體狀況比前2年好很多，希望去享受球賽，開心打球。

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