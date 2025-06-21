林信寬「豹」5年長約 狀元身價蓋牌

雲豹與隊史首位狀元林信寬（左）續約5年，2年後可行使旅外條款。

（資料照，TPBL提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL桃園雲豹昨宣布與「金牌狀元」林信寬達成5年續約，以長約留下重要基石，期待他朝MVP等級的頂尖球星之列邁進。

雲豹與林信寬（右）續約，營運長顏行書送上「金牌再續」紀念T恤。（記者盧養宣攝）

2年後可行使旅外條款

林信寬檔案

23歲的林信寬是杭州亞運3X3男子籃球金牌成員，2023年以隊史首位狀元之姿加盟雲豹，生涯首年就隨隊勇奪T1總冠軍，本季在TPBL出賽33場，平均拿下12.4分、4.1籃板、2.3助攻，不過外線命中率僅28%。

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雲豹昨宣布與林信寬達成5年續約，2年後可以行使旅外條款，個人身價因尊重經紀公司意願並未公布，價值未知。營運長顏行書表示，從林信寬加盟雲豹後，球隊針對他的發展就有詳細規劃，「經過兩年的養成期，這5年就是他發光發熱的時候了，希望他保持健康，展現爭取MVP的決心。」

林信寬這次將代表台灣參加德國萊茵魯爾世大運，近期正在集訓階段，他指出，續約對自己來說是很大的肯定，接下來也會持續精進，「最大目標還是幫助球隊拿下總冠軍。」

續約高錦瑋 雲豹努力中

雲豹2023年同時網羅狀元林信寬與榜眼高錦瑋，兩人成為球隊重要核心，主控高錦瑋本季勞苦功高，出賽35場，平均上場40分鐘，貢獻16.7分，6.4助攻更傲視群雄，執行長張建偉對於高錦瑋的續約狀況表示：「還在努力中。」

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