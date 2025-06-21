TPBL總冠軍賽》國王G2學到教訓 今會打得很強悍

國王奧帝（右）連兩戰替補都貢獻雙位數得分。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL總冠軍賽第3戰今下午5點在高雄巨蛋點燃戰火，各取1勝的新北國王和高雄海神經過兩天養精蓄銳後再度正面交鋒，力拚關鍵第2勝。

艾德是海神G2逆轉勝關鍵功臣。（資料照）

海神在例行賽6度交手國王僅取1勝，總冠軍賽首戰在全隊罰球命中率僅33.3％之下吞敗，第2戰決定換下摩爾斯改讓艾德上陣收到效果，克服最多19分落後，在客場以99：91逆轉國王，今帶著絕佳氣勢回到港都，希望能捍衛主場。

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踢館海神 找回防守專注度

球評林冠綸指出，海神若要贏球，能否降低國王團隊球的流動速度的防守會是最大關鍵，要避免讓對手多點開花，至於進攻方面，在國王防守可能內縮下，胡瓏貿、艾德等4號位能否拉開空間、提升投籃命中率將左右海神火力輸出。

國王第2戰首節打完領先19分，不料遭海神步步進逼，最後甚至逆襲成功，林冠綸直言，國王成員雖然整體而言較具經驗，但在例行賽未遇到太多難題，第2戰臨場防守應變不足，今晚必須找回專注度，「第3場國王應該會打得很強悍。」

海神在第2戰變陣後看到成效，國王前兩戰洋將配置都是沃許本、曼尼高以及奧帝，對於國王是否應該異動，林冠綸認為，奧帝前兩戰表現都在水準之上，不一定要換上桑尼，還是得視教練團戰略而定。

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