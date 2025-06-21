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溜馬逼出G7 給哈里伯頓小腿MVP

2025/06/21 05:30

雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（右）對峙溜馬麥康諾，全場發生8次失誤。（法新社）雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（右）對峙溜馬麥康諾，全場發生8次失誤。（法新社）

帶傷先發激將 成功捍衛主場

溜馬拚出搶七大戰，哈里伯頓帶傷先發居功厥偉。（路透）溜馬拚出搶七大戰，哈里伯頓帶傷先發居功厥偉。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕陷入絕境的溜馬昨在主場打出輾壓對手的氣勢，三節打完就取得30分領先為勝負定調，當家主控哈里伯頓帶傷上陣貢獻14分、5助攻，最終以108：91大勝，將系列賽拖至週一上午8點登場的驟死第7戰。

哈里伯頓在第5戰弄傷右小腿，一度不確定G6是否會打，但他依舊帶傷先發，大大鼓舞球隊士氣，他說：「我們想捍衛主場，不想看到這些人在我們主場奪冠慶祝，而我也會為球隊傾盡全力，因為搶七正是夢想的時刻。」

溜馬在關鍵一戰再次打出全民皆兵的團隊籃球，共6人得分達雙位數，板凳出發的托平攻下20分，內姆哈德拿17分，西亞卡姆進帳16分、13籃板，麥康諾繳出12分、9籃板、6助攻、4抄截全能數據，內史密斯有10分。

除了在進攻火力全開，溜馬的防守也讓雷霆在場上顯得步履蹣跚，第二節只得17分，上半場打完就取得22分領先，即使雷霆第三節嘗試變陣依舊沒能挽回頹勢，第四節淪為垃圾時間。

雷霆準星迷航 SGA承認自己打得爛

雷霆打得荒腔走板，三分球命中率僅26.7％，還出現21失誤，「SGA」吉爾吉斯亞歷山大拿下21分，但發生生涯季後賽新高的8次失誤，賽後他也自承打得很爛，而前一場攻下40分的J.威廉斯拿16分，防守卻讓對手予取予求，場上正負值是驚人的負40。

這將是總冠軍賽史上第20次搶七大戰，上一次是2016年騎士在1：3落後逆轉勇士，而雷霆雖在G6慘敗，但歷史數據對他們有利，因主場球隊戰績是15勝4負。

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