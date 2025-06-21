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猿內野有天坑 獅快意M5

2025/06/21 05:30

猿隊二壘手林子偉（中）單場發生2次失誤。（記者陳志曲攝）猿隊二壘手林子偉（中）單場發生2次失誤。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕揮別前3戰只得3分的陰霾，統一獅昨在關鍵戰役火力全開，全場狂掃16安，最終就以12：2大勝樂天桃猿，上半季封王魔術數字重新點亮「M5」，最快下週二登頂。

獅隊洋投蒙德茲先發6局失2分，拿下5連勝。（記者陳志曲攝）獅隊洋投蒙德茲先發6局失2分，拿下5連勝。（記者陳志曲攝）

狂掃16安 最快下週二收冠

上半季只剩7場要打，距離季冠軍愈來愈近，不過獅隊「餅總」林岳平不敢掉以輕心，賽後表示：「球隊近況不是那麼穩定，這場雖然很重要，接下來每一場比賽我們都會全力以赴。」

樂天王牌魔神樂踢到鐵板，先發5局被敲9安，失6分其中4分責失苦吞本季第3敗，同時中止6連勝。餅總指出，這場魔神樂壞球較多，球路偏高打者多能掌握擊成安打，且以長打居多，投起來格外辛苦。

猿4失誤 林子偉2度失手

此役樂天內野守備發生4次失誤，包括第4局一壘手李勛傑暴傳，第5、9局林子偉各發生1次離譜失誤，也讓樂天兵敗如山倒，本季林子偉守二壘48場就出現9次失誤，二壘守備率僅9成60。

餅總認為，對方守備發生多次失誤，特別是第4、5局的失誤，給獅隊多得兩分的機會，這兩分對比賽非常關鍵，得以拉開比分，可說是勝負分水嶺。

相較魔神樂投得掙扎，獅隊先發洋投蒙德茲表現威風八面，投6局被敲2安失2分拿下本季第5勝和單場MVP，同時也是近期個人5連勝，他說，很開心能在這麼關鍵的比賽為球隊拿下勝利，全隊都表現很好，感覺非常棒。

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