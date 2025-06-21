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兄弟屠龍 張仁瑋代班口碑爆棚

2025/06/21 05:30

兄弟黃恩賜9局下關門，拿下連15場救援成功。 （記者陳逸寬攝）兄弟黃恩賜9局下關門，拿下連15場救援成功。 （記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕江坤宇左腳踝受傷可能休息3至5天，張仁瑋把握本季第3次先發守游擊的機會，複製前2次代班都敲2安還有打點的表現，交出3打數2安打並貢獻勝利打點，配合羅戈7局失1分的優質先發，幫助中信兄弟以4：3力挫味全龍拿下2連勝，張仁瑋生涯首次獲選單場MVP，味全苦吞3連敗、主場6連敗。

兄弟張仁瑋代班先發守游擊，單場雙安還敲進勝利打點。 （記者陳逸寬攝）兄弟張仁瑋代班先發守游擊，單場雙安還敲進勝利打點。 （記者陳逸寬攝）

3度先發守游擊 小小可愛使命必達

江坤宇礙於左腳踝仍有腫脹無緣全勤，張仁瑋繼6月7、8日後第3次先發守游擊，那2場他都敲2安貢獻2打點，7日還擊出本季第2轟，昨役首打席就敲安還盜上二壘，7局上再擊出單場第2安，幫助中信以2：1首次超前。詹子賢8局上抓龍聖第1球轟下2分，抵銷吉力吉撈．鞏冠8局下回敬2分彈的傷害。

張仁瑋指出，每次上場前都很緊張，隊長王威晨都會來跟他說「放輕鬆，打就對了」，3局上會盜壘是因為前次對龍聖也有盜壘，有抓到一些小訣竅，7局上敲安前其實沒想太多，只告訴自己「好球來就打」，上壘後腦袋有點空白。總教練平野惠一指出，張仁瑋完成期待以上的表現，今年是內、外野兩頭跑的工具人，對球隊已是不可或缺的存在。

林智勝繼4月20日後再於一軍出賽，本季第2次先發就扛第4棒，首打席就敲安助味全以1：0先馳得點，平野表示，林智勝揮棒的爆發力很好，開賽前就覺得可能是關鍵人物，果然第1局就打下1分，還好羅戈與牛棚都能有效壓制對方打擊，「這場取勝除了靠守備，也想盡各種辦法，因為龍聖投得很好，我們甚至對許基宏下盜壘暗號，希望擾亂投手的節奏。」

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