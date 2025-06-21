李博登今開箱 平野「高」度期待

李博登（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕上半季爭冠進入最後階段，中信兄弟戰績緊咬統一獅仍有翻盤機會，因應本週亟需先發戰力撐過6連戰，決定註銷肩膀受傷的勝騎士，今天直接在主場洲際開箱抵台才10天的新洋投李博登，總教練平野惠一很期待李博登的投球，希望他能發揮193公分的身高優勢。

李博登於11日抵台後一直在一軍隨隊，只進牛棚練投2次，昨結束賽前練習便提前返回台中休息。平野表示，「來台10天就要在一軍比賽，時間確實很短，但他在國外一直有出賽，加上他的身高很高，很期待他會展現怎樣的投球風格。」

請繼續往下閱讀...

投手教練王建民指出，勝騎士需要比較久的恢復時間，球團考量下半季戰力決定註銷，李博登第一次牛棚練投的狀況不是很理想，經過調整時差與適應新環境，第二次牛棚的內容就好很多，「基本上跟影片看到的一樣，落差沒有很大，雖然沒有投Live BP（實戰投打練習），這兩週有讓他看中職比賽的影片，幫助他了解台灣打者的習性。」

中信開季登錄德保拉、黃博多、羅戈、勝騎士的陣容相當華麗，聯手貢獻18勝僅次獅隊梅賽斯、布雷克、飛力獅、蒙德茲的合計19勝。隨著勝騎士、德保拉相繼於4月30日、6月4日受傷，球團緊急簽下李博登、黃勝，李博登來台前在洋基3A出賽10場，黃勝雖比李博登先報到卻還在二軍調整，何時出賽由二軍教練團決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法