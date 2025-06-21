晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

豊暐攔截MVP 擊落雄鷹雙願

2025/06/21 05:30

悍將豊暐8局上敲出致勝二壘安打，生涯首度獲選單場MVP。 （富邦提供）悍將豊暐8局上敲出致勝二壘安打，生涯首度獲選單場MVP。 （富邦提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台鋼雄鷹昨天本季第9度挑戰5成勝率，一度靠「魔王連線」從0：3落後扳平戰局，只是8局上吳念庭的傳球失誤讓富邦逮到破綻，豊暐擊出致勝安打攻下生涯首座MVP，率領富邦悍將以4：3中止客場5連敗，阻止台鋼首次3連勝。

5成勝率、3連勝落空

富邦四番范國宸主宰前段戰局，3局上敲出帶2分打點的適時安打，助隊先馳得點，6局上再夯出本季第3轟。台鋼先發洋投艾速特燃燒109球投6局失掉的3分，全都是范國宸貢獻，他從6月初扛起固定四番，近4戰有3戰貢獻打點，合計6分，逐漸鞏固富邦中心打線。

富邦先發洋投布坎南前6局完全宰制台鋼打線，不料7局下遭台鋼突圍，吳念庭連續13場敲安上壘，魔鷹夯出本季第17轟，以2分砲追至1分差，即便富邦派上富藍戈救火，仍在三壘有人被王柏融代打擊出追平分安打，砸掉布坎南的生涯首勝。

魔鷹僅花41場達陣本季第17轟，打破2016年蔣智賢的43場，寫下史上開季最速17轟，這一轟燃起台鋼逆轉希望，8局上開場卻出現吳念庭傳球失誤，讓富邦跑者攻上得點圈，豊暐敲出適時長打送回致勝分。

富藍戈雖在7局下救援失敗，8局續投無失分奪下本季第3勝，終結者張奕繳出1局2K三上三下，拿到本季第2次救援成功。

台鋼上半季「5成勝率」之路走得艱辛，多達9次機會挑戰通通失利，且有7次是在澄清湖主場，同時也是第8度挑戰3連勝落空，跟富邦是本季唯二尚未嚐過3連勝滋味的球隊，讓台鋼總教練洪一中賽後苦笑向球迷敬禮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中