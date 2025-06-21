豊暐攔截MVP 擊落雄鷹雙願

悍將豊暐8局上敲出致勝二壘安打，生涯首度獲選單場MVP。 （富邦提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台鋼雄鷹昨天本季第9度挑戰5成勝率，一度靠「魔王連線」從0：3落後扳平戰局，只是8局上吳念庭的傳球失誤讓富邦逮到破綻，豊暐擊出致勝安打攻下生涯首座MVP，率領富邦悍將以4：3中止客場5連敗，阻止台鋼首次3連勝。

5成勝率、3連勝落空

富邦四番范國宸主宰前段戰局，3局上敲出帶2分打點的適時安打，助隊先馳得點，6局上再夯出本季第3轟。台鋼先發洋投艾速特燃燒109球投6局失掉的3分，全都是范國宸貢獻，他從6月初扛起固定四番，近4戰有3戰貢獻打點，合計6分，逐漸鞏固富邦中心打線。

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富邦先發洋投布坎南前6局完全宰制台鋼打線，不料7局下遭台鋼突圍，吳念庭連續13場敲安上壘，魔鷹夯出本季第17轟，以2分砲追至1分差，即便富邦派上富藍戈救火，仍在三壘有人被王柏融代打擊出追平分安打，砸掉布坎南的生涯首勝。

魔鷹僅花41場達陣本季第17轟，打破2016年蔣智賢的43場，寫下史上開季最速17轟，這一轟燃起台鋼逆轉希望，8局上開場卻出現吳念庭傳球失誤，讓富邦跑者攻上得點圈，豊暐敲出適時長打送回致勝分。

富藍戈雖在7局下救援失敗，8局續投無失分奪下本季第3勝，終結者張奕繳出1局2K三上三下，拿到本季第2次救援成功。

台鋼上半季「5成勝率」之路走得艱辛，多達9次機會挑戰通通失利，且有7次是在澄清湖主場，同時也是第8度挑戰3連勝落空，跟富邦是本季唯二尚未嚐過3連勝滋味的球隊，讓台鋼總教練洪一中賽後苦笑向球迷敬禮。

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