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曾仁和第3輪上榜 黃暐傑供參

2025/06/21 05:30

曾仁和（記者陳志曲攝）曾仁和（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕曾仁和在26歲時先於中職二軍出賽再投入選秀，僅獲樂天桃猿第3輪指名，寫下大聯盟資歷台將選秀最差順位紀錄，如今31歲的黃暐傑近1000天未實戰投球，整體狀態比當年曾仁和更「謎」，選秀第幾輪能雀屏中選備受關注。

黃暐傑（資料照，取自小聯盟官網）黃暐傑（資料照，取自小聯盟官網）

曾仁和大聯盟生涯出賽3場總計投8局、防禦率9.00，黃暐傑則在大聯盟出賽4場共投5.2局、防禦率3.18；2019年曾仁和遭遊騎兵釋出離開美職體系，2021年先在統一獅自行培訓，二軍投7場共計23.2局、防禦率2.66，隨後投入選秀，因傷勢和狀況不明落到第3輪，和樂天簽下月薪40萬的1.5年合約。

整體狀況不明

與2021年土虱雷同

「土虱」曾仁和表示，當年沒有重大傷勢，會到獅隊自培是想看自己實力到哪裡，只是找不回最佳狀態，有球速但丟不準，選秀前就自評順位不會很前面，結果輪次和月薪都超乎預期，「我離開美職兩年，月薪有20萬就很開心了。」他坦言，若落到第4輪以後才被挑走，有考慮到墨西哥聯盟發展。

相較黃暐傑前兩年都在右手肘動刀，曾仁和在旅美後期因右手肘韌帶撕裂傷，球速和控球都下滑不少，後來選擇不動右手肘韌帶置換手術，靠治療和訓練復原強化，在中職出賽傷勢無礙，只是現在環境淘汰愈來愈快，也很現實。

兩人在2019年共同效力遊騎兵，曾仁和說，旅美時常相約吃飯，黃暐傑在美職有豐富的實戰經驗，知道怎麼調整，期待他來中職一起奮鬥。今年中職選秀訂30日舉行，昨聯盟公布含黃暐傑在內共180人報名。

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