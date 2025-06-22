豪哥率國王逆襲 大齡英雄感謝12000人

國王林書豪末節吹起反攻號角，率隊逆轉海神取得第2勝。

（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕TPBL總冠軍賽第3戰昨在高雄巨蛋登場，吸引滿場1萬2千名觀眾進場，新北國王球星林書豪末節挺身而出，單節獨攬14分，攻下全場最高26分，率隊以104：99擊敗高雄海神，系列賽2：1領先。

TPBL總冠軍賽G3挺進高雄巨蛋，締造1萬2千人滿場盛況。（記者李惠洲攝）

踢館高雄巨蛋

國王林書緯（前）昨迎來33歲生日。（記者李惠洲攝）

逆轉海神收2勝

艾德（左二）在決勝節6犯畢業，海神戰力折損遭逆轉。（記者李惠洲攝）

國王前役浪費19分領先遭逆轉，昨變陣讓前一系列賽表現不錯的桑尼取代奧帝，海神洋將陣容則同樣擺上艾德、克雷格和威勝。

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兩隊開賽後一路拉鋸，海神帶著5分領先進入決勝節，卻沒能擋下國王逆襲，林書豪在末節獨拿14分，尤其終場前58秒飆進關鍵三分球，包含罰球連續拿下8分，助隊奠定勝基。國王團隊命中率47.9%，林書豪繳出26分、7籃板、9助攻，桑尼18分、9籃板，李愷諺三分球7投5中，進帳18分。

即使在客場仍有不少球迷進場支持國王，林書豪說：「球迷一直都令我很感動，我沒想到會有那麼多人，我年紀這麼大（36歲）還可以打球，球迷也願意來看，不管是支持我們或海神，這對籃球而言非常棒。」

國王變陣奏效

林書緯奪勝慶生

昨度過33歲生日的林書緯貢獻7分、7助攻，林書豪透露，弟弟很專注於比賽，沒有特別準備慶生。

洋將變陣收到成效，國王主帥萊恩坦言，奧帝和桑尼之間的抉擇真的很困難，放上桑尼是希望用不同陣容和海神對抗。不過，他也點出這是場強度高的比賽，很開心在如此高強度肢體接觸下能贏得比賽。

海神方面，克雷格獲得全隊最高26分、8籃板，艾德20分、12籃板，蘇文儒拿下本土最佳15分。

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