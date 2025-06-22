蘇文儒「豪」事多磨 賠上關鍵犯規

蘇文儒拿下海神本土最高15分。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄海神蘇文儒苦熬4年，本季獲得教練重用也繳出不俗表現，囊括年度進步獎、年度第二隊和年度防守第一隊3大獎，總冠軍系列賽攻守都有搶眼表現，尤其他被賦予防守林書豪重任，他強調，不能讓對方輕易拿到球，必須降低他的進攻欲望。

海神在T1元年奪下隊史首冠，當時已在陣中的蘇文儒因受傷沒能參與，這也是他首次踏上總冠軍賽舞台，前兩戰平均貢獻12.5分、2抄截，昨也繳出本土球員最高的15分、3次抄截。

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負責守林書豪

G3落敗不氣餒

對於自己的表現，蘇文儒認為，比賽後段的出手選擇沒有很好，也賠上關鍵犯規，「這是我要學習的，也會跟教練討論該如何修正。」身為球隊防守悍將，他也扛起看守林書豪的任務，只是在末節沒能擋下，他說：「教練一直跟我交代不能讓他拿到球，但第4節就是他能力的展現，應該要更積極去降低他的進攻欲望。」

系列賽陷入1：2落後，但蘇文儒說：「雖然落後1場，但也不要想太多，專心投入到下一場，好好檢討這場做不好之處。」

攻下12分的胡瓏貿說：「第4節專注力下降，也讓國王投進一些關鍵球，對方是很強的球隊，出現失誤就會導致這樣的結果。」

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