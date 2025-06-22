潘傑楷轟炸李多慧 宣告龍出局

獅隊潘傑楷8局上敲出2分砲，直擊天母球場右外野看台上的「李多慧看板」，單場進帳3打點。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕統一獅潘傑楷昨在8局上轟兩分砲直擊「李多慧看板」，一棒讓味全龍絕望，最終獅隊4：1擊敗龍隊取得對戰5連勝，上半季封王魔術數字減為「M4」，龍隊淘汰指數歸零，宣告退出上半季爭冠行列。

天母球場右外野看台上的「李多慧看板」。（記者羅志朋攝）

2分砲直擊看板 獅封王M4

獅隊高塩將樹後援2局守成。（記者林正堃攝）

潘傑楷在首局敲出內野滾地球進帳1分打點，8局上他轟出右外野飛球直擊懸掛在大牆外的「李多慧看板」，球反彈到牆頭再彈進場內，一開始全場以為是直擊牆頭，經過電視輔助判決審視，確認這球飛越大牆形成兩分砲，潘傑楷單場掃進3分打點獲選MVP。

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獅隊高塩將樹（右）後援2局守成，教頭林岳平（左）賽後特別上前鞠躬致謝。（記者林正堃攝）

賽後媒體問潘傑楷，「你知道打到誰嗎？」他秒回，「打到李多慧啊！」他笑說，很常打出直擊牆頭的球，當下覺得不會過大牆，沒想到竟是全壘打，經旁人提醒才知打到「李多慧」。

獅隊洋投飛力獅先發6局失1分拿下本季第5勝，都是在客場取勝，堪稱「客場之王」，只是扣球會摳到大拇指血染球褲的老毛病再犯，「不是很嚴重，沒什麼大不了的，盡量去控制和解決問題，最重要的是球隊贏得這場勝利。」

龍在天母8連敗

勝率剩5成

獅隊讓高塩將樹投最後兩局順利守成，未讓守護神陳韻文關門，總教練林岳平解釋，第9局領先3分，如果換陳韻文但狀況不好，後面就沒人可掩護，所以讓陳韻文做高塩的後防，這場先消耗掉高塩，下一場交給陳韻文。

龍隊開季在天母主場拿下9勝1敗佳績，近期則在天母慘吞8連敗，勝率剩5成，天母反倒成了「地獄主場」，總教練葉君璋認為，天母球迷熱情支持，球員希望表現給球迷看，當戰況不符期待壓力自然就會產生，導致結果不如預期。

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