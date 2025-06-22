晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

潘傑楷轟炸李多慧 宣告龍出局

2025/06/22 05:30

獅隊潘傑楷8局上敲出2分砲，直擊天母球場右外野看台上的「李多慧看板」，單場進帳3打點。（記者林正堃攝）獅隊潘傑楷8局上敲出2分砲，直擊天母球場右外野看台上的「李多慧看板」，單場進帳3打點。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕統一獅潘傑楷昨在8局上轟兩分砲直擊「李多慧看板」，一棒讓味全龍絕望，最終獅隊4：1擊敗龍隊取得對戰5連勝，上半季封王魔術數字減為「M4」，龍隊淘汰指數歸零，宣告退出上半季爭冠行列。

天母球場右外野看台上的「李多慧看板」。（記者羅志朋攝）天母球場右外野看台上的「李多慧看板」。（記者羅志朋攝）

2分砲直擊看板 獅封王M4

獅隊高塩將樹後援2局守成。（記者林正堃攝）獅隊高塩將樹後援2局守成。（記者林正堃攝）

潘傑楷在首局敲出內野滾地球進帳1分打點，8局上他轟出右外野飛球直擊懸掛在大牆外的「李多慧看板」，球反彈到牆頭再彈進場內，一開始全場以為是直擊牆頭，經過電視輔助判決審視，確認這球飛越大牆形成兩分砲，潘傑楷單場掃進3分打點獲選MVP。

獅隊高塩將樹（右）後援2局守成，教頭林岳平（左）賽後特別上前鞠躬致謝。（記者林正堃攝）獅隊高塩將樹（右）後援2局守成，教頭林岳平（左）賽後特別上前鞠躬致謝。（記者林正堃攝）

賽後媒體問潘傑楷，「你知道打到誰嗎？」他秒回，「打到李多慧啊！」他笑說，很常打出直擊牆頭的球，當下覺得不會過大牆，沒想到竟是全壘打，經旁人提醒才知打到「李多慧」。

獅隊洋投飛力獅先發6局失1分拿下本季第5勝，都是在客場取勝，堪稱「客場之王」，只是扣球會摳到大拇指血染球褲的老毛病再犯，「不是很嚴重，沒什麼大不了的，盡量去控制和解決問題，最重要的是球隊贏得這場勝利。」

龍在天母8連敗

勝率剩5成

獅隊讓高塩將樹投最後兩局順利守成，未讓守護神陳韻文關門，總教練林岳平解釋，第9局領先3分，如果換陳韻文但狀況不好，後面就沒人可掩護，所以讓陳韻文做高塩的後防，這場先消耗掉高塩，下一場交給陳韻文。

龍隊開季在天母主場拿下9勝1敗佳績，近期則在天母慘吞8連敗，勝率剩5成，天母反倒成了「地獄主場」，總教練葉君璋認為，天母球迷熱情支持，球員希望表現給球迷看，當戰況不符期待壓力自然就會產生，導致結果不如預期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中